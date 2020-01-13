NYT восстановила полную хронологию авиакатастрофы в Иране: в самолет попали две ракеты, вторую выпустили с секретной базы

За первые три минуты лайнер набрал высоту 2,4 километра и все это время отражался на радарах. Спустя еще несколько минут электронные системы перестали работать, а воздушное судно передало последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, а затем лайнер поразила еще одна ракета, которая, как утверждает The New York Times, была выпущена с секретных военных баз страны.

Украинский самолет упал на землю спустя несколько минут, при этом произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстояние почти 500 метров от места падения. В общей сложности полет длился семь минут.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения специалистов, пишет, что к катастрофе украинского "боинга-737" привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны.

Агентство цитирует слова специалиста по ракетным системам Стивена Залоги. По его словам, зенитно-ракетные комплексы снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае ни один из них не сработал. При этом иранские власти пока не ответили на ряд вопросов в связи с трагедией. Так, расследователи хотели бы знать, почему аэропорт Тегерана продолжил работу в обычном режиме в ночь, когда Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке и, соответственно, мог ожидать ответного удара.

Версия о том, что украинский самолет спутали с крылатой ракетой, также не выдерживает критики, если учесть, что самолет следовал обычным взлётным курсом, находился на связи с диспетчерами и вообще вёл себя иначе, чем ракета. До сих пор неизвестно и то, кто именно отдал приказ сбить самолет. В Корпусе стражей исламской революции 11 января заявили, что оператор системы ПВО самостоятельно принимал решение в отсутствие связи с командованием, имея на раздумья всего 10 секунд.

Bloomberg отмечает, что ЗРК "Тор", из которого был сбит "боинг", не имеет автоматической системы, позволяющей отличать гражданские самолёты от военных целей, поэтому решение о его применении должно приниматься командованием ПВО, которые имеют доступ к информации о движении гражданских самолётов. Власти Ирана, однако, утверждают, что операторы "Тора", якобы располагая минимумом времени, действовали без консультаций с начальством.

В первоначальном заявлении иранских властей говорилось, что самолёт летел по необычной траектории. Однако данные FlightRadar24, как отмечает Bloomberg, свидетельствуют о том, что траектория была самой обычной для самолётов, взлетающих в аэропорту Тегерана. Кроме того, американские крылатые ракеты летят на очень низкой высоте, менее 100 м над поверхностью, в то время как украинский самолёт был сбит на высоте 2400 метров.