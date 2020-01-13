Фото ⟩ За час на одной дороге произошло сразу два ДТП: полиция обратилась к водителям

В 8.49 автомобиль Mazda на 23-м километре шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга в деревне Саувялья вылетел с дороги. В автомобиле были мужчина, женщина и ребенок. Медики скорой помощи осмотрели их, а после мать с ребенком были доставлены домой. Водитель остался на месте происшествия.

Через 45 минут на той же дороге, в двух километрах от первой аварии, в деревне Вистла грузовик выехал с дороги. Скорая осмотрела водителя грузовик, серьезных травм он не получил. Сегодня днем буксир вытащил грузовик вновь на дорогу. Поскольку ДТП произошло на повороте, во время работы буксира полиция регулировала движение.