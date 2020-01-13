Пн, 13.01.2020
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  • За час на одной дороге произошло сразу два ДТП: полиция обратилась к водителям

Фото ⟩ За час на одной дороге произошло сразу два ДТП: полиция обратилась к водителям

Сегодня утром скользкая дорога в районе Тамсалу стала роковой как для легкового автомобиля, так и грузовика, сообщает Virumaa Teataja.

В 8.49 автомобиль Mazda на 23-м километре шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга в деревне Саувялья вылетел с дороги. В автомобиле были мужчина, женщина и ребенок. Медики скорой помощи осмотрели их, а после мать с ребенком были доставлены домой. Водитель остался на месте происшествия.

Через 45 минут на той же дороге, в двух километрах от первой аварии, в деревне Вистла грузовик выехал с дороги. Скорая осмотрела водителя грузовик, серьезных травм он не получил. Сегодня днем буксир вытащил грузовик вновь на дорогу. Поскольку ДТП произошло на повороте, во время работы буксира полиция регулировала движение.

Полиция просит участников дорожного движения учитывать переменчивые погодные условия и быть внимательными на дороге.

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