«Закопали в черном мешке»: не сообщив родственникам, в Валка похоронили старушку

2 декабря прошлого года обитатель жилого дома в Валка обратил внимание на то, что дверь 83-летней соседки Бируты приоткрыта. Это вызвало заметное беспокойство, поэтому он решил выяснить, все ли у старушки в порядке. Как оказалось, она умерла естественной смертью в своей постели.

Мужчина позвонил управляющему дома и, как обычно, последовали все остальные действия - звонок в Службу неотложной медицинской помощи и участок Госполиции.

Домоуправ Марис рассказал, что когда полиция прибыла на место происшествия, он связался со стражами порядка по телефону, так как находился в другом месте, и с самого начала указал, что у пенсионерки есть близкие - в Алуксне.

После расследования полиция указала: «На поступило сообщение, что 2 декабря сотрудники Службы неотложной медицинской помощи в Валка Валкского края констатировали естественную смерть Бируты Эглите. Проверяя этого человека в базе данных, было установлено, что у Б. Эглите нет родственников, которые могли бы ее похоронить, поэтому была запрошена помощь социальной службы Валкского края».

Следующие действия уже совершала социальная служба, которая заключила договор с валкаским похоронным бюро Elston, и умершую похоронили 7 декабря на кладбище Стокю в Валкском крае. В том месте, где хоронят людей, у которых нет родственников. Человека закапывают в землю и дело закрыто.

Однако все было не так просто - родственники у старушки все-таки были.

9 декабря был совершен звонок подруге скончавшейся старушки в Алуксне. Информация сразу же была передана брату Бируты и жене брата в Алуксне. Узнала об этом и родственница Айя Сормуле из Алуксне, которая вспоминает декабрь с ужасом. Она рассказывает:

«Когда получили информацию о ее смерти, на следующий день поехали в Валка. В Валкаском участке Госполиции нам сообщили - Бируту похоронили уже 7 декабря. В системе значилось, что родственников нет. Но брат же живет в Алуксне! Так не может быть в нашем веке.

В одной системе найти нельзя, нужно было искать через паспортную часть, там больше всего информации. А не сразу давать распоряжение и хоронить. Может быть, просто не искали».

После посещения полиции они отправились на кладбище Стокю, параллельно с помощью социальных работников Валки получили разрешение Инспекции здравоохранения в Валмиере на перезахоронение родственницы на кладбище в Алуксне. Затем последовал следующий шок. Старушка была похоронена в черном мешке, в ночной рубашке.

«Вы задумайтесь, в черном мешке... В таком хоронят только людей, тела которых очень повреждены... Это некорректно. Просто взяли какой-то мешок из дома, выкопали яму, положили и закопали. Кроме того, землекопы, совершая перезахоронение, сказали, что закопали совсем неглубоко.

Знаю случаи, когда останки вообще нельзя показывать, да, тогда кладут в мешок, надевают сверху одежду, ведь это же у человека есть. У Бируты дома шкаф был полон одежды, почему не пошли и не взяли?» - удивлена Сормуле.

17 декабря тело Бируты было похоронено как положено на Большом кладбище Алуксне.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, газета обратилась к главе социальной службы Валки Наталье Дубовской, которая пояснила: "Если констатируется факт, что человек умер, Служба неотложной помощи фиксирует факт смерти, в свою очередь полиция проверяет причину - насильственная/не насильственная смерть.

В конкретном случае социальная служба получила письмо о естественной смерти и отсутствии близких.

Еще раз извиняемся перед родными. Нам действительно стоило поехать на место происшествия и отреагировать по-другому. У близких получились лишние расходы на похороны, которые чисто по-человечески заставляют чувствовать себя плохо.

Признаем, что описанное имело место и стало для нас хорошим уроком», - сказала Дубровска.

Как указала старший специалист управления Госполиции Видземского региона Зане Васкане, работникам полиции в таких ситуациях стоило бы проверить всю информацию, тем более, что дома управляющий указал на наличие родственников.