Председателя правления Клиники ТУ решили не отстранять: оказывается, можно решить проблемы, обсудив их

Напомним, что на прошлой неделе заведующие почти всех клиник в составе Клиники Тартуского университета выразили недоверие председателю правления медицинского учреждения Прийту Ээлмяэ, который сообщил им о решении сократить должности всех заведующих клиниками. Подробнее:

По словам председателя совета Клиники, мэра Тарту Урмаса Клааса, совет считает прискорбным сам факт возникновения кризиса и убежден, что его можно разрешить в сотрудничестве со всеми его участниками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Клиники, отметив, что новая модель карьерного роста и структурная реформа в учреждении будут реализованы к 31 декабря этого года.

Изменения в сфере управления будут продолжены и бессрочные управленческие задачи руководителей подчиненных ведомств будут преобразованы в срочные, при этом сроком завершения их будет обозначено 31 декабря. Обновленная организационная структура клиники, а также программа внедрения новшеств будут представлены совету для ознакомления к 1 сентября.

Для выполнения упомянутых задач и для привлечения к их реализации трудового коллектива клиники председатель правления представит совету Клиники 31 января проект состава рабочей группы, программы действий и бюджета. Исходя из этого правление Клиники аннулирует извещение, которое было передано руководителям подведомственных клиник 8 января.

«Учитывая общее понимание в достижении поставленных целей и готовность председателя правления к демократичному способу руководства, а также к открытой дискуссии, мы считаем, что управленческий кризис разрешим при условии сотрудничества», – отметил Клаас.

«Мне очень жаль, что напряженность достигла такой точки и приношу в связи с этим извинения», – сказал Ээльмяэ. Он заверил, что готов к всестороннему сотрудничеству с руководителями всех клиник и медицинских услуг, а также работниками других клиник. «Восстановление трудового мира — это важнее всего», – подчеркнул Ээльмяэ.

Правление представило совету предложения по очередным шагам. В качестве первых шагов правление назвало необходимость выслушать всех причастных к делу участников, а также максимально привлечь их к вопросам управления. «Самым важным партнером по сотрудничеству уникальной в условиях Эстонии университетской больницы является Тартуский университет», – сказал Ээльмяэ.