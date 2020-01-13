Пеэтер Тали: о каком начале Третьей Мировой войны вы говорите? Вы не заметили, что война уже идет?

Изменилась та платформа, по которой информация движется, и где формируются мнения: это – дигитальная среда, у которой есть свои плюсы и свои минусы, продолжил Тали: «Но плохо то, что мейнстрим-СМИ начали клеймить и их влияние уменьшается, как снежная баба, которая тает в марте».

Поскольку медийных каналов очень много, много и информации, которая доходит до нас, и в числе прочего там невероятно много такого, что не было проверено мейнстримовскими каналами. По словам Тали, нет смысла идти в информационном море тем путем, чтобы прекратить доверять проверенным временем или новым мейнстримовским журналистским каналам, хотя альтернативные каналы все чаще к этому призывают.

«Посыл ясен: все не так, как выглядит, не верьте социальными сетям. То, что распространяет Facebook, не всегда является правдой», - предупредил Тали.

Речь зашла и об утверждениях, которые начали распространяться в эстоноязычных социальных сетях во время америкаско-иранского конфликта, о начале Третьей Мировой войны: «Но, какая Третья Мировая война? Вы не заметили, что война, информационная война, вкруг нас уже идет?»