Пн, 13.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Реконструкция страшной аварии, в которой погибли три человека

Видео ⟩ Реконструкция страшной аварии, в которой погибли три человека

В субботу, 11 января, на Сааремаа пьяный водитель спровоцировал крайне тяжелую аварию, в которой погибли три человека. Postimees подготовил видеореконструкцию этой трагедии.

В субботу в Курессааре в 16 километрах от Куйвасту произошла трагическая авария, когда пьяный водитель Андрес врезался в ехавший впереди автомобиль Volvo. Погибли члены одной семьи - находившиеся в Volvo 58-летняя женщина, 27-летняя женщина и  восьмимесячный ребенок. У 27-летней женщины остались муж и второй маленький ребенок.

Получивших крайне тяжелые травмы Андреса и 37-летнюю пассажиру Volvo на вертолете доставили в столичную больницу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ