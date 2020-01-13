Президент Ирана включил Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который признает Пентагон террористической организацией. Об этом сообщает агентство Tasnim. Проект представляет собой поправку к принятому в апреле прошлого года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, пишет Newsru.com.
Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации. До этого проект был одобрен Советом стражей конституции Ирана, который проверяет законопроекты на соответствие конституции страны и исламским нормам. Кроме того, законопроект предусматривает выделение 200 млн евро на усиление входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения "Аль-Кудс", главой которого был убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.
7 января иранский парламент единогласно проголосовал за признание вооруженных сил США террористической организацией. Согласно тексту закона, к террористам относятся "все члены Пентагона и связанные с ним компании, а также учреждения и командиры, причастные к гибели Касема Сулеймани". Документ также обязывает правительство Ирана предпринимать решительные действия против террористических актов со стороны вооруженных сил США, которые угрожают интересам страны.
По данным Bloomberg, США не уведомляли о готовящемся ударе по Сулеймани ни иностранные правительства, ни конгресс, а министерство внутренней безопасности США было проинформировано об ударе по Сулеймани уже постфактум.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. "За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - заявил в интервью иранскому государственному телевидению командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. На этом фоне Иран заявил об отказе от выполнения ядерной программы, заявив, что не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако США должны ответить за убийство Сулеймани.