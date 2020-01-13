Президент Ирана включил Пентагон в список террористических организаций

Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации. До этого проект был одобрен Советом стражей конституции Ирана, который проверяет законопроекты на соответствие конституции страны и исламским нормам. Кроме того, законопроект предусматривает выделение 200 млн евро на усиление входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения "Аль-Кудс", главой которого был убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.

7 января иранский парламент единогласно проголосовал за признание вооруженных сил США террористической организацией. Согласно тексту закона, к террористам относятся "все члены Пентагона и связанные с ним компании, а также учреждения и командиры, причастные к гибели Касема Сулеймани". Документ также обязывает правительство Ирана предпринимать решительные действия против террористических актов со стороны вооруженных сил США, которые угрожают интересам страны.

По данным Bloomberg, США не уведомляли о готовящемся ударе по Сулеймани ни иностранные правительства, ни конгресс, а министерство внутренней безопасности США было проинформировано об ударе по Сулеймани уже постфактум.