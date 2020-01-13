Еще одно кольцо и ремонт тротуаров: в Нарве озвучили хозяйственные планы на 2020 год

Руководители нарвского Департамента городского хозяйства рассказали прессе об основных работах, которые запланированы в городе в наступившем году. Началась подготовка к реконструкции обоих виадуков города, к строительству еще одного дома престарелых и приюта для животных. В 2020-м в Нарве появится новый школьный стадион, несколько спортивных и детских площадок.
Незавершенные проекты перешли в новый год
По словам директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачёвой, в этом году департамент распределит почти 20 млн евро на различные хозяйственные работы и проекты.
Теплая погода позволила завершить реконструкцию улицы Раквере, а на улице Уускюла от Ледового холла до ул. Ору реконструкция перенесена уже в новый год:
“Проводили согласования с семью квартирными товариществами. Проект долго шел и только к концу года нам удалось заключить договор,” - рассказала она.
Заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук отметила, что в густо населенном районе много подземных коммуникаций, и много времени заняло также согласование проекта со всеми сетевыми компаниями.
Сейчас подготовительные работы перед реконструкцией идут также на дороге, ведущей на электростанции.
В 2019 году город покрыл 14 квартирным товариществам от 50% до 70% стоимости ремонта принадлежащих им дорог, на сэкономленные деньги поможет еще четырем КТ, а в бюджете нового года предусмотрено еще 100 тысяч евро на продолжение программы софинансирования.
Два временных кольца на улице Пушкина, которые в прошлом году вызывали столько недовольства среди водителей, в этом году станут постоянными. Перекрестки реконструируют, построив кольца уже из камня, а не из пластиковых ограждений, как сейчас.
К ним добавится совершенно новое кольцо - на очень широком перекрестке улиц Креэнхольми и Йоала (между Кренгольмской мануфактурой и Narva Vesi).
Оба виадука - в плохом состоянии
По заказу городских властей была проведена экспертиза обоих городских виадуков - на ул. Раху и на ул. Креэнхольми. Эта экспертиза показала, что виадуки находятся в плохом состоянии.
“Есть экспертиза Таллиннского технического университета о том, что несущие опоры в изношенном состоянии, - рассказала Елена Скулачёва о виадуке на Раху. - Последний ремонт был лет 20 назад. Заключение экспертизы - надо реконструировать, а лучше строить новый. Но строить новый - это совсем другие деньги, поэтому мы пока пошли на реконструкцию”.
В городском бюджете предусмотрено 55 тыс. евро на то, чтобы заказать проекты для реконструкции виадуков. На виадука на ул. Раху город попросил у Министерства экономики и коммуникаций миллион евро, исходя из того, что весь проект будет стоить, 1 250 000 евро.
Выделять ли деньги, министерство решит весной. Если ответ будет отрицательным, городу придется искать средства в собственном бюджете. Сами работы планируется проводить в этом и следующем году.
“Ситуация не критичная, но этим нужно заниматься, не откладывать”, - говорит Елена Скулачёва.
Ремонт тротуаров - отдельно от дорог
“В 20-м году планируется реконструкция тротуаров, поскольку многие из них находятся в плачевном состоянии, - рассказала Елена Скулачёва. - Для этого в бюджете выделено 100 тысяч евро. В плохом состоянии, конечно, тротуары на Таллиннском шоссе, на ул. Выйду, на Вестервалли, но где конкретно делать, мы еще посмотрим. Скорее всего, покрытием будет асфальт, потому что это дешевле”.
Как ранее говорил мэр Нарвы Алексей Евграфов, в прошлые годы ремонт тротуаров предполагалось делать в рамках тех же сумм, что выделялись на ремонт дорог. В результате, на тротуары денег обычно не хватало. В этом году деньги на ремонт тротуаров выделены в бюджете отдельной строкой.
При этом на текущий ремонт дорог (уже без учета тротуаров) в 2020 году предусмотрено более миллиона евро (из них почти 411 тысяч город надеется получить от государства).
В прошлом году за счет города были построены три бесплатные парковки в различных местах города. В этом году планируется доделать внутриквартальную дорогу и построить две бесплатные парковки в районе бывшего рынка “Энергия”. Парковки появятся также недалеко от торгового центра “Темпо”, на Ореховой горке (у входа в зону отдыха Äkkeküla).
Бесплатная парковка появится в “Шахматном саду” - в квартале между Таллиннским шоссе, ул. Кереса и ул. Энергия. В этом квартале внутренние дорожки обычно заняты припаркованными машинами, а после того, как парковка была запрещена вдоль Таллиннского шоссе, владельцы многочисленных магазинов в этом районе оказались в сложной ситуации - подвозить товар стало практически невозможно.
“Мы надеемся, что эта проблема будет решена. Для этого парковку там и строим”, - сказала Елена Скулачёва.
Новый стадион и, возможно, большой скейт-парк
23 января в 16 часов в зале Городского собрания состоится круглый стол, в рамках которого представители управы хотят обсудить со всеми желающими строительство детских и игровых площадок в 2020 году. Для участников круглого стала также проведут презентацию площадок и школьного стадиона, который в этом году появится у Кренгольмской гимназии.
У Солдинаской гимназии в этом году появится также открытая футзальная площадка.
Сейчас проводится конкурс госпоставки на проектирование скейт-парка во рву между улицами Тулевику и Лаврецовых. Если конкурс пройдет успешно, скейт-парк может появится в этом году, если процедуры затянутся - то уже в 2021-м.
Елена Скулачёва напомнила, что в Нарве действует программа, по которой город субсидирует для квартирных товариществ строительство детских и спортивных площадок, а также программа субсидирования благоустройства - создания газонов, посадки деревьев и кустов, установки вазонов.
Для престарелых, детей и для бездомных кошек
В течение 2020-го года планируется построить в доме 3а по ул. Маслова общую кухню для дома попечения, детского дома, детского приюта и остальных социальных учреждений города. Сейчас общая кухня находится в соседнем здании, но она не соответствует требованиям, из-за чего и пришлось строить новую.
В этом году планируется заказать проектирование сразу трех новых зданий - еще одного дома попечения для престарелых, приюта для бездомных животных и нового детского сада. Во всех трех случаях местоположение новых зданий еще неизвестно.
“По всей видимости, дом престарелых будет строиться как отдельные маленькие дома, наподобие детского дома на ул. Юханова, чтобы было удобнее. Чтобы не пришлось строить лифты, сделаем одноэтажные домики”, - сказала Елена Скулачёва.
“Место еще не выбрано, рассматриваются несколько вариантов”, - уточнила заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук.
Конкурс госпоставки на проектирование нового приюта для бездомных животных уже прошел, но - неудачно: ни одного желающего участвовать в конкурсе не нашлось. Теперь чиновники проведут повторный конкурс.
По словам Татьяны Леннук, приют будет рассчитан примерно на то количество животных, которое содержится в приютах Нарвы сейчас. Учитывая программу стерилизации и новые правила содержания животных, поголовье бездомных кошек и собак в будущем расти не должно, предполагает чиновница.