Еще одно кольцо и ремонт тротуаров: в Нарве озвучили хозяйственные планы на 2020 год

Как ранее говорил мэр Нарвы Алексей Евграфов, в прошлые годы ремонт тротуаров предполагалось делать в рамках тех же сумм, что выделялись на ремонт дорог. В результате, на тротуары денег обычно не хватало. В этом году деньги на ремонт тротуаров выделены в бюджете отдельной строкой.

При этом на текущий ремонт дорог (уже без учета тротуаров) в 2020 году предусмотрено более миллиона евро (из них почти 411 тысяч город надеется получить от государства).

В прошлом году за счет города были построены три бесплатные парковки в различных местах города. В этом году планируется доделать внутриквартальную дорогу и построить две бесплатные парковки в районе бывшего рынка “Энергия”. Парковки появятся также недалеко от торгового центра “Темпо”, на Ореховой горке (у входа в зону отдыха Äkkeküla).

Бесплатная парковка появится в “Шахматном саду” - в квартале между Таллиннским шоссе, ул. Кереса и ул. Энергия. В этом квартале внутренние дорожки обычно заняты припаркованными машинами, а после того, как парковка была запрещена вдоль Таллиннского шоссе, владельцы многочисленных магазинов в этом районе оказались в сложной ситуации - подвозить товар стало практически невозможно.

“Мы надеемся, что эта проблема будет решена. Для этого парковку там и строим”, - сказала Елена Скулачёва.

Новый стадион и, возможно, большой скейт-парк

23 января в 16 часов в зале Городского собрания состоится круглый стол, в рамках которого представители управы хотят обсудить со всеми желающими строительство детских и игровых площадок в 2020 году. Для участников круглого стала также проведут презентацию площадок и школьного стадиона, который в этом году появится у Кренгольмской гимназии.

У Солдинаской гимназии в этом году появится также открытая футзальная площадка.

Сейчас проводится конкурс госпоставки на проектирование скейт-парка во рву между улицами Тулевику и Лаврецовых. Если конкурс пройдет успешно, скейт-парк может появится в этом году, если процедуры затянутся - то уже в 2021-м.

Елена Скулачёва напомнила, что в Нарве действует программа, по которой город субсидирует для квартирных товариществ строительство детских и спортивных площадок, а также программа субсидирования благоустройства - создания газонов, посадки деревьев и кустов, установки вазонов.

Для престарелых, детей и для бездомных кошек

В течение 2020-го года планируется построить в доме 3а по ул. Маслова общую кухню для дома попечения, детского дома, детского приюта и остальных социальных учреждений города. Сейчас общая кухня находится в соседнем здании, но она не соответствует требованиям, из-за чего и пришлось строить новую.

В этом году планируется заказать проектирование сразу трех новых зданий - еще одного дома попечения для престарелых, приюта для бездомных животных и нового детского сада. Во всех трех случаях местоположение новых зданий еще неизвестно.

“По всей видимости, дом престарелых будет строиться как отдельные маленькие дома, наподобие детского дома на ул. Юханова, чтобы было удобнее. Чтобы не пришлось строить лифты, сделаем одноэтажные домики”, - сказала Елена Скулачёва.

“Место еще не выбрано, рассматриваются несколько вариантов”, - уточнила заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук.

Конкурс госпоставки на проектирование нового приюта для бездомных животных уже прошел, но - неудачно: ни одного желающего участвовать в конкурсе не нашлось. Теперь чиновники проведут повторный конкурс.