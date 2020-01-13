Жителей Эстонии просят остановить потенциальных убийц

Центр надзора за дорожным движением на своей странице в Facebook сообщил, что в прошлом году полиция каждый день задерживала в среднем 20 водителей, которые перед тем, как сесть за руль, употребляли алкоголь.

Обычно пятеро из них — водители, которые, возможно, больше не чувствовали влияния алкоголя на их организмы, но на самом деле не были трезвы. В среднем семеро из них были так сильно пьяны, что было начато уголовное производство. Оставшиеся и сами осознавали, что находятся в неподходящем для вождения состоянии.

Употреблявшие алкоголь водители стали виновниками почти 600 ДТП, в которых пострадали 150 человек и умерли девять.

Центр надзора за дорожным движением призывает людей следить за своими друзьями, чтобы они в алкогольном угаре не садились за руль. Уже мало пользы от того, что после ДТП все признают, что знали, что у водителя были проблемы с алкоголем, он постоянно превышал скорость и садился за руль в нетрезвом состоянии.