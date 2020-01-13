Жителей Эстонии просят остановить потенциальных убийц

На выходных на Сааремаа произошло трагическое ДТП, в котором погибли трое. Причиной стало как превышение скорости, так и алкоголь. В связи с этим Центр надзора за дорожным движением обратился к жителям Эстонии.
Центр надзора за дорожным движением на своей странице в Facebook сообщил, что в прошлом году полиция каждый день задерживала в среднем 20 водителей, которые перед тем, как сесть за руль, употребляли алкоголь.
Обычно пятеро из них — водители, которые, возможно, больше не чувствовали влияния алкоголя на их организмы, но на самом деле не были трезвы. В среднем семеро из них были так сильно пьяны, что было начато уголовное производство. Оставшиеся и сами осознавали, что находятся в неподходящем для вождения состоянии.
Употреблявшие алкоголь водители стали виновниками почти 600 ДТП, в которых пострадали 150 человек и умерли девять.
Центр надзора за дорожным движением призывает людей следить за своими друзьями, чтобы они в алкогольном угаре не садились за руль. Уже мало пользы от того, что после ДТП все признают, что знали, что у водителя были проблемы с алкоголем, он постоянно превышал скорость и садился за руль в нетрезвом состоянии.
«Вы также можете внести свой вклад в то, чтобы подобные происшествия больше не случались, - пишет Центр надзора за дорожным движением. - Если на стремящегося сесть за руль друга, знакомого или соседа не удается повлиять словами, вовсе не является стыдным сообщить о пьяном водителе в полицию — такой водитель является большой угрозой как для вас, так и ваших близких».