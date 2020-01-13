Минсоц запускает кампанию «Мы все разные, но мы все люди»

«Мир становится всё более разнообразным, и успех будет сопровождать нас в том случае, если мы будем терпимы и заботливы. Одной из целей Министерства социальных дел является содействие доброжелательности, заботливому отношению и равному обращению в обществе», – прокомментировал вице-канцлер по социальной сфере Райт Куузе. По его словам, обычно считается, что люди более счастливы в открытом и терпимом обществе. Открытость и разнообразие привлекают сюда талантливых и прогрессивных предпринимателей со всего мира, что способствует развитию экономики Эстонии.

Как показали результаты исследования «Ценности как человеческие ресурсы и их связь с развитием общества», проведенного Центром мониторинга развития в 2019 году, для Эстонии характерен общий низкий уровень солидарности – в других европейских странах, рассматривавшихся в исследовании, равному обращению придается большее значение, чем в Эстонии. Для Европы характерно внимание к другим людям и уважительное отношение к равенству. Хотя общее доверие, благосостояние и терпимость жителей Эстонии возросли с 1990-х годов, в других странах эти изменения происходили более быстрыми темпами, и по сравнению с другими странами Эстония сильно отстала в вопросах ценностей.

В Эстонии всё больше уважаются ценности, базирующиеся на правах человека. Так, например, в последние годы улучшилась доступность помощи и лечения людей с ограниченными возможностями. С 2019 года Больничная касса оплачивает стоматологическую помощь для людей с ограниченными возможностями, в прошлом году значительно увеличилось государственное пособие на детей с ограниченными возможностями. Однако по-прежнему является проблемой то, что людям с проблемами со здоровьем или людям с ограниченными возможностями не обеспечен равный доступ к образованию, социальным услугам, достойному уровню жизни, социальной защите, занятости и здравоохранению.

Наша жизненная среда еще не обеспечивает для всех людей с ограниченными возможностями достаточно хороших условий для самостоятельной жизни, и это вызывает проблемы в различных сферах жизни, например, в сфере транспорта. Хотя Закон об общественном транспорте позволяет поддерживать из государственного бюджета приобретение приспособленного для инвалидов общественного транспорта, это не является обязательным, и большинство автобусов, обслуживающих уездные маршруты, недоступны для инвалидов-колясочников. «Мы уже давно занимаемся проблемами инвалидов, и ситуация постепенно улучшается, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Нам нужно больше учиться думать вперед и создавать такую среду, которая позволит людям оставаться самостоятельными, даже когда возникают особые потребности, например, ввиду возраста», — сказал Куузе.