Минсоц запускает кампанию «Мы все разные, но мы все люди»

Низкий уровень толерантности в эстонском обществе в последнее время становится поводом для многих дискуссий. По словам вице-канцлера по социальной сфере Министерства социальных дел Райта Куузе, у нас огромный неиспользованный потенциал: обеспечение равных возможностей и более глубокое уважение к разнообразию позволило бы нам содействовать как экономическому, так и социальному благополучию.
«Мир становится всё более разнообразным, и успех будет сопровождать нас в том случае, если мы будем терпимы и заботливы. Одной из целей Министерства социальных дел является содействие доброжелательности, заботливому отношению и равному обращению в обществе», – прокомментировал вице-канцлер по социальной сфере Райт Куузе. По его словам, обычно считается, что люди более счастливы в открытом и терпимом обществе. Открытость и разнообразие привлекают сюда талантливых и прогрессивных предпринимателей со всего мира, что способствует развитию экономики Эстонии.
Как показали результаты исследования «Ценности как человеческие ресурсы и их связь с развитием общества», проведенного Центром мониторинга развития в 2019 году, для Эстонии характерен общий низкий уровень солидарности – в других европейских странах, рассматривавшихся в исследовании, равному обращению придается большее значение, чем в Эстонии. Для Европы характерно внимание к другим людям и уважительное отношение к равенству. Хотя общее доверие, благосостояние и терпимость жителей Эстонии возросли с 1990-х годов, в других странах эти изменения происходили более быстрыми темпами, и по сравнению с другими странами Эстония сильно отстала в вопросах ценностей.
В Эстонии всё больше уважаются ценности, базирующиеся на правах человека. Так, например, в последние годы улучшилась доступность помощи и лечения людей с ограниченными возможностями. С 2019 года Больничная касса оплачивает стоматологическую помощь для людей с ограниченными возможностями, в прошлом году значительно увеличилось государственное пособие на детей с ограниченными возможностями. Однако по-прежнему является проблемой то, что людям с проблемами со здоровьем или людям с ограниченными возможностями не обеспечен равный доступ к образованию, социальным услугам, достойному уровню жизни, социальной защите, занятости и здравоохранению.
Наша жизненная среда еще не обеспечивает для всех людей с ограниченными возможностями достаточно хороших условий для самостоятельной жизни, и это вызывает проблемы в различных сферах жизни, например, в сфере транспорта. Хотя Закон об общественном транспорте позволяет поддерживать из государственного бюджета приобретение приспособленного для инвалидов общественного транспорта, это не является обязательным, и большинство автобусов, обслуживающих уездные маршруты, недоступны для инвалидов-колясочников. «Мы уже давно занимаемся проблемами инвалидов, и ситуация постепенно улучшается, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Нам нужно больше учиться думать вперед и создавать такую среду, которая позволит людям оставаться самостоятельными, даже когда возникают особые потребности, например, ввиду возраста», — сказал Куузе.
Эстония является одной из самых негативно настроенных стран в Европе как в отношении беженцев, так и иммиграции в целом. Например, более половины населения Эстонии считает, что государство должно больше ограничивать поселение здесь людей разного культурного происхождения. Иммиграция является серьезной проблемой прежде всего для людей, которые чувствуют себя небезопасно и не доверяют окружающим их людям, а также для тех, кто поддерживает социальное неравенство. Осторожность обусловлена также в том случае, если иммигранты исповедуют другую религию. В то же время отношение к мусульманам, например, значительно улучшилось, и всё больше людей чувствуют себя комфортно рядом с людьми других национальностей.
«Нам не следует относиться ко всем иммигрантам или беженцам как к одной группе, и на этом основании приписывать им какие-то характеристики. Мы должны больше замечать самих людей, положительное влияние других культур и то, насколько большой вклад в нашу экономику вносят разные люди», – сказал Куузе. Согласно опросу, те эстонцы, которые больше сталкивались с иностранцами, считают иммиграцию более полезной. Таким образом, можно предположить, что люди настороженно относятся к тем, к кому не привыкли, и что предрассудки могут привести к дискриминации.
Хотя с годами отношение к сексуальным меньшинствам улучшилось, например, увеличилось число сторонников Закона о сожительстве, многие люди по-прежнему считают гомосексуализм неприемлемым. «К счастью, со временем отношение к сексуальным меньшинствам стало более дружелюбным, но должно продолжиться разрушение стереотипов и увеличение понимания», – сказал Куузе. Как и в других странах, в Эстонии более солидарными являются женщины и люди с более высоким уровнем образования.
«Каждый человек ценен, и именно различия делают нас, как общество, более мудрыми, сильными и успешными. Как люди, мы все разные в своих знаниях, опыте, внешности и выборе, но все мы – люди. Равное отношение означает, что наши различия принимаются во внимание при организации общественной жизни – это создает более эффективно функционирующее общество», – сказал Куузе.
Министерство социальных дел стремится обеспечить, чтобы каждый мог жить безопасной и хорошей жизнью, не опасаясь дискриминации или издевательств. Проходящая с 6 января по 16 февраля социальная кампания «Мы все разные, но мы все люди» призывает всех людей к доброжелательности и понимающему отношению к другим людям, которые могут отличаться от нас. Кампания направлена на повышение осведомленности о равном обращении и демонстрацию вклада людей, принадлежащих к меньшинствам, в наше общество.
На веб-странице Министерства социальных дел можно прочитать трогательные истории, которые заставляют задуматься.