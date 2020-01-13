В Таллинне загорелся автомобиль, водителя увезли на скорой

Сегодня в 12 часов в Таллинне на Кальмисту-теэ загорелся автомобиль. Причины возгорания до сих пор неизвестны, пишет Postimees.
Сегодня в 12 часов полиция получила сообщение о горящем на Кальмисту-теэ автомобиле. Причины возгорания Toyota Corolla пока неизвестны.
В момент возгорания в машине находился 48-летний водитель, который выбрался из автомобиля и был доставлен на машине скорой помощи в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Из горящего автомобиля вылилось дизельное топливо, которое спасатели покрыли опилками. Обстоятельства случившегося выясняются.
Postimees просит очевидцев присылать фотографии и видео случившегося на vihje@postimees.ee.