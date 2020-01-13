Пн, 13.01.2020
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  • В Таллинне загорелся автомобиль, водителя увезли на скорой

В Таллинне загорелся автомобиль, водителя увезли на скорой

Горящие машины на улице Асула. Фото иллюстративное

ФОТО: Erakogu

Сегодня в 12 часов в Таллинне на Кальмисту-теэ загорелся автомобиль. Причины возгорания до сих пор неизвестны, пишет Postimees.

Сегодня в 12 часов полиция получила сообщение о горящем на Кальмисту-теэ автомобиле. Причины возгорания Toyota Corolla пока неизвестны.

В момент возгорания в машине находился 48-летний водитель, который выбрался из автомобиля и был доставлен на машине скорой помощи в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Из горящего автомобиля вылилось дизельное топливо, которое спасатели покрыли опилками. Обстоятельства случившегося выясняются.

Postimees просит очевидцев присылать фотографии и видео случившегося на vihje@postimees.ee.

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