Пн, 13.01.2020
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Эстонский фильм "Правда и справедливость" не номинировали на "Оскар"

Прийти Тоог в роли Андреса в фильме "Правда и справедливость".

ФОТО: Rakvere Teatrikino

Эстонский фильм режиссера Танеля Тоома "Правда и справедливость" и российская картина "Дылда" не вошли в число пяти претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" (ранее известной как "Лучший фильм на иностранном языке").

Номинантами в этой категории стали "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Северная Македония) и "Отверженные" (Франция), сообщил портал новостей вещания.

В декабре "Правда и справедливость" и "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова попали в шорт-лист из 10 претендентов.

Премьера фильма "Правда и справедливость", снятого по мотивам первой части одноименной пенталогии Антона Хансена Таммсааре, состоялась 20 февраля, и за время показа в кинотеатрах его посмотрели 267 000 зрителей, что стало рекордным числом. Фильм был снят к 100-летию Эстонской Республики.

Международная премьера эстонской киноленты состоялась на Пусанском международном кинофестивале.

Режиссер и сценарист фильма Танель Тоом, производитель - Allfilm, продюсер Иво Фельт и сопродюсер Армин Кару.

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