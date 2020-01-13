Эстонский фильм "Правда и справедливость" не номинировали на "Оскар"

Номинантами в этой категории стали "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Северная Македония) и "Отверженные" (Франция), сообщил портал новостей вещания.

В декабре "Правда и справедливость" и "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова попали в шорт-лист из 10 претендентов.

Премьера фильма "Правда и справедливость", снятого по мотивам первой части одноименной пенталогии Антона Хансена Таммсааре, состоялась 20 февраля, и за время показа в кинотеатрах его посмотрели 267 000 зрителей, что стало рекордным числом. Фильм был снят к 100-летию Эстонской Республики.