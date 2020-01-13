Эстонский фильм "Правда и справедливость" не номинировали на "Оскар"

Эстонский фильм режиссера Танеля Тоома "Правда и справедливость" и российская картина "Дылда" не вошли в число пяти претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" (ранее известной как "Лучший фильм на иностранном языке").
Номинантами в этой категории стали "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Северная Македония) и "Отверженные" (Франция), сообщил портал новостей вещания.
В декабре "Правда и справедливость" и "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова попали в шорт-лист из 10 претендентов.
Премьера фильма "Правда и справедливость", снятого по мотивам первой части одноименной пенталогии Антона Хансена Таммсааре, состоялась 20 февраля, и за время показа в кинотеатрах его посмотрели 267 000 зрителей, что стало рекордным числом. Фильм был снят к 100-летию Эстонской Республики.
Международная премьера эстонской киноленты состоялась на Пусанском международном кинофестивале.
Режиссер и сценарист фильма Танель Тоом, производитель - Allfilm, продюсер Иво Фельт и сопродюсер Армин Кару.