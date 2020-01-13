С начала января IKEA прекратила продажу одноразовых пластиковых изделий – как пластиковых соломинок и пластиковой посуды, так и пластикатовых пакетов. Вместо этого фирма предлагает потребителям более экологичные решения, такие как бамбуковые и бумажные соломинки. Это шаг был сделан с целью сохранения природы и уменьшения объема пластиковых отходов.
В июне 2018 года IKEA сообщила, что с января 2020 года из ассортимента по всему миру будут убраны все одноразовые пластиковые изделия. В перечень вошли соломинки, тарелки, стаканы, пакеты для заморозки, мусорные пакеты и т. п. Вместо них IKEA предлагает во многих случаях более экологичные альтернативы, но первоначально некоторые подобные товары не будут представлены в ассортименте.
«Цель IKEA – положительно воздействовать на людей и планету. Во всех аспектах нашей деятельности мы на пути к бизнес-модели, основанной на кругообороте, начиная с разработки товара, начальных материалов, цепочки поставок и логистики и заканчивая магазинами и пунктами выдачи. Согласно поставленной цели – полностью убрать из оборота одноразовые пластиковые изделия, с января 2020 года IKEA прекратила их продажу. На данный момент мы не можем предложить альтернативу всем типам изделий, но мы постоянно пытаемся найти новые и лучшие решения. Мы заменили пластиковые соломинки для питья на бумажные, но пока ещё мы не нашли, например, последовательной и приемлемой по цене альтернативы мусорным пакетам», – сказал руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексейс Михайловс.
IKEA поставила себе цель использовать к 2030 году только восстанавливаемые или переработанные материалы, а к концу 2020 года – заменить весь используемый полиэстер на переработанный полиэстер.