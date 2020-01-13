IKEA прекратила продажу одноразовых пластиковых изделий.

В июне 2018 года IKEA сообщила, что с января 2020 года из ассортимента по всему миру будут убраны все одноразовые пластиковые изделия. В перечень вошли соломинки, тарелки, стаканы, пакеты для заморозки, мусорные пакеты и т. п. Вместо них IKEA предлагает во многих случаях более экологичные альтернативы, но первоначально некоторые подобные товары не будут представлены в ассортименте.

«Цель IKEA – положительно воздействовать на людей и планету. Во всех аспектах нашей деятельности мы на пути к бизнес-модели, основанной на кругообороте, начиная с разработки товара, начальных материалов, цепочки поставок и логистики и заканчивая магазинами и пунктами выдачи. Согласно поставленной цели – полностью убрать из оборота одноразовые пластиковые изделия, с января 2020 года IKEA прекратила их продажу. На данный момент мы не можем предложить альтернативу всем типам изделий, но мы постоянно пытаемся найти новые и лучшие решения. Мы заменили пластиковые соломинки для питья на бумажные, но пока ещё мы не нашли, например, последовательной и приемлемой по цене альтернативы мусорным пакетам», – сказал руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексейс Михайловс.