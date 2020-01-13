Российский миллиардер проиграл суд против четырех финских банков

Суд отклонил иск Ротенберга, который касался банковских услуг и компенсации за дискриминацию. Речь шла о том, обязаны ли Handelsbanken, Nordea, OP Yrityspankki и Danske Bank оказывать услуги бизнесмену в Финляндии.

Суд не нашел доказательств тому, что Ротенберг проживает в Европейской экономической зоне. Поэтому у него нет прав на получение основных банковских услуг, гарантированных законом.

Ротенберг обязан покрыть судебные расходы в размере около 530 000 евро.

Ротенберг включен в санкционный список США. По мнению США, Ротенберг является членом ближнего круга президента Владимира Путина и таким образом вовлечен в конфликт на Украине.