С полок Rimi исчезнет популярная марка туалетной бумаги

"Rimi твердо соблюдает обязательства корпоративной ответственности, среди которых охрана природы занимает одно из основополагающих мест. Мы безоговорочно требуем, чтобы их соблюдали и наши поставщики. В данном случае мы хотим быть на 100 процентом уверенными в том, что любая незаконная деятельность прекращена", – отметил в отправленном BNS комментарии глава Rimi Baltic Group Эдгар Сесеманн.

По его словам, Rimi Baltic распродаст остатки товаров и не будет заключать новые договора с Grigeo. Речь идет, в том числе, о бумажных изделиях – туалетной и хозяйственной бумаге, которые выпускаются под маркой Grite.

Продукцию предприятия Grigeo Klaipeda, сбрасывавшей неочищенные промышленные сточные воды в Куршский залив, отказались закупать пять литовских производителей мебели, которые поставляют продукцию Ikea. От закупок туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, которые производятся на основном предприятии группы Grigeo под Вильнюсом, отказались торговые сети Iki, Norfa и Senukai.

Торговая сеть Maxima пока еще рассматривает возможность прекратить закупки Grigeo, а сеть Aibe не собирается это делать.