В Таиланде волна смыла четырех детей в море

Трагедия произошла в Таиланде во время пикника в честь Дня ребенка. Четверых детей смыло в море, пока их родители готовили праздничный пикник.
Гигантская волна смыла детей в море в Таиланде на пляже Наратхат-Бич в провинции Наратхиват. В этот момент родители организовывали для детей пикник в честь Дня ребенка, пишет Korrespondent со ссылкой на Pattaya One.
На пляже неожиданно набежавшая огромная волна накрыла играющих четверых детей и унесла их. На крики о помощи прибежали взрослые и смогли спасти мальчика и двух девочек. Дети были отправлены в больницу.
Судьба еще одного ребенка остается до сих пор неизвестной.
Пропавшего ищут военные дайверы и морская полиция. Их поиски затрудняет шторм. Власти намерены продолжать искать ребенка.