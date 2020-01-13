Пн, 13.01.2020
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В Таиланде волна смыла четырех детей в море

Таиланд.

ФОТО: Sithipong Charoenjai / AP

Трагедия произошла в Таиланде во время пикника в честь Дня ребенка. Четверых детей смыло в море, пока их родители готовили праздничный пикник.

Гигантская волна смыла детей в море в Таиланде на пляже Наратхат-Бич в провинции Наратхиват. В этот момент родители организовывали для детей пикник в честь Дня ребенка, пишет Korrespondent со ссылкой на Pattaya One.

На пляже неожиданно набежавшая огромная волна накрыла играющих четверых детей и унесла их. На крики о помощи прибежали взрослые и смогли спасти мальчика и двух девочек. Дети были отправлены в больницу.

Судьба еще одного ребенка остается до сих пор неизвестной.

Пропавшего ищут военные дайверы и морская полиция. Их поиски затрудняет шторм. Власти намерены продолжать искать ребенка.

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