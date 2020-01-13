В Тыравере готовят первую в Эстонии миссию в глубокий космос

По словам Михкела Паюсалу, руководителя эстонского отделения Comet Catcher Европейского космического агентства, это первый случай, когда оборудование, изготовленное в Эстонии, вообще попало в открытый космос, а у Эстонии, которая не является космической державой, впервые появилась возможность выступить равноправным партнером на всех этапах в большой миссии ESA, таким образом теперь нет никакой причины не считать Эстонию космической державой.

План миссии состоит в том, чтобы запустить три космических корабля - материнский корабль и два небольших зонда, один из которых сделан эстонскими учеными, - в космос в так называемую точку Лагранжа, где можно ожидать комбинированного воздействия гравитации Земли и Солнца в одном месте, до тех пор пока не будет найден представляющий интерес космический камень. Затем устройство устанавливается на курс столкновения с исследуемым объектом и пролетает как можно ближе к нему - корабль-носитель находится от него в 1000 километров, а построенная эстонцами камера-зонд двигается еще ближе, всего в 300 километрах.

Созданная Михкелем Паюсалу симуляция демонстрирует то, что, очевидно, увидит камера.

Название камеры - OPIC, то есть Optical Periscopic Imager for Comets (оптический перископический имиджер для комет). На самом деле инструмент назван в честь Эрнста Эпика, самого известного эстонского астронома.

Миссию делает особенной то, что, как говорит Пайюсалу, это «оппортунистическая» миссия – пока не ясно, какой именно космический объект собираются исследовать, потому что выбор можно будет сделать только после того, как корабли уже окажутся в космосе. В идеале целью может стать объект, находящийся за пределами Солнечной системы, из таких объектов до сих пор известны только два. Если такого далекого гостя обнаружат и сделают целью, исследователи получат первые фотографии материала, находящегося за пределами Солнечной системы, что позволило бы изучить как экзопланеты, так и жизнь в космосе.

Первые гости системы

Но, как следует из названия миссии, это может быть и комета. В этом случае речь идет о так называемых динамических новых кометах, которые по какой-то причине покинули облако Облако Оорта, отдаленную периферию Солнечной системы, и теперь двигаются во внутреннюю часть Солнечной системы.

«Эти объекты находились практически в одном и том же состоянии с момента появления Солнечной системы и поэтому должны быть как можно ближе к условиям, существовавшим во время появления Солнечной системы», - объяснил Паюсалу. В случае, если в течение трех лет найти подобных объект не удастся, выберут разваливающийся, то есть так называемый обычный астероид или комету, фотография которых позволит узнать больше об их содержимом, скрытом в обычных условиях.

Помимо картирования комет, OPIC также используется для определения точного маршрута зонда, что хорошо согласуется с развитием технологии активной оптической навигации и картирования в Тартуской обсерватории. Эту технологию планируется использовать для будущих миссий, поскольку она делает возможными более автономные, точные и дешевые космические миссии.

Михкель Паюсалу (справа) и аспирант Йоозеп Кивастик в чистом помещении Тыраверской обсерватории рядом с термовакуумной камерой, в которой начнутся основные работы по созданию космической камеры. ФОТО: Margus Ansu

В любом случае уже ясно, что наблюдение будет сложным: для того, чтобы сфотографировать объект, летящий со скоростью до 80 километров в секунду, есть всего несколько сотен секунд, и все должно выполняться полностью автономно. Беспокойство еще больше возрастает из-за вероятности того, что на зонд со временем попадут на частицы пыли, которые разрушат его из-за высокой скорости. Поэтому все фотографии должны быть сделаны и отправлены как можно скорее. В настоящее время проходит процессе разработки соответствующего программного обеспечения, которое сможет как можно быстрее выбирать и отправлять наиболее важные с научной точки зрения изображения и части изображения.

В ходе полета должно быть задействовано все - другой возможности уже не будет. Поскольку у миссии имеется аппратов, можно делать снимки под разными углами, и таким образом получить точное представление о форме и других свойствах космического камня, и все это за один полет.