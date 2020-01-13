В Тыравере готовят первую в Эстонии миссию в глубокий космос

Следующим этапом космических технологий для Эстонии станет специальная камера, сделанная в Тыравере, которая перенесется в глубокий космос, чтобы фотографировать космические камни, расположенные за пределами Солнечной системы, пишет Postimees.
По словам Михкела Паюсалу, руководителя эстонского отделения Comet Catcher Европейского космического агентства, это первый случай, когда оборудование, изготовленное в Эстонии, вообще попало в открытый космос, а у Эстонии, которая не является космической державой, впервые появилась возможность выступить равноправным партнером на всех этапах в большой миссии ESA, таким образом теперь нет никакой причины не считать Эстонию космической державой.
План миссии состоит в том, чтобы запустить три космических корабля - материнский корабль и два небольших зонда, один из которых сделан эстонскими учеными, - в космос в так называемую точку Лагранжа, где можно ожидать комбинированного воздействия гравитации Земли и Солнца в одном месте, до тех пор пока не будет найден представляющий интерес космический камень. Затем устройство устанавливается на курс столкновения с исследуемым объектом и пролетает как можно ближе к нему - корабль-носитель находится от него в 1000 километров, а построенная эстонцами камера-зонд двигается еще ближе, всего в 300 километрах.
Созданная Михкелем Паюсалу симуляция демонстрирует то, что, очевидно, увидит камера.
Название камеры - OPIC, то есть Optical Periscopic Imager for Comets (оптический перископический имиджер для комет). На самом деле инструмент назван в честь Эрнста Эпика, самого известного эстонского астронома.
Миссию делает особенной то, что, как говорит Пайюсалу, это «оппортунистическая» миссия – пока не ясно, какой именно космический объект собираются исследовать, потому что выбор можно будет сделать только после того, как корабли уже окажутся в космосе. В идеале целью может стать объект, находящийся за пределами Солнечной системы, из таких объектов до сих пор известны только два. Если такого далекого гостя обнаружат и сделают целью, исследователи получат первые фотографии материала, находящегося за пределами Солнечной системы, что позволило бы изучить как экзопланеты, так и жизнь в космосе.
Первые гости системы
Но, как следует из названия миссии, это может быть и комета. В этом случае речь идет о так называемых динамических новых кометах, которые по какой-то причине покинули облако Облако Оорта, отдаленную периферию Солнечной системы, и теперь двигаются во внутреннюю часть Солнечной системы.
«Эти объекты находились практически в одном и том же состоянии с момента появления Солнечной системы и поэтому должны быть как можно ближе к условиям, существовавшим во время появления Солнечной системы», - объяснил Паюсалу. В случае, если в течение трех лет найти подобных объект не удастся, выберут разваливающийся, то есть так называемый обычный астероид или комету, фотография которых позволит узнать больше об их содержимом, скрытом в обычных условиях.
Помимо картирования комет, OPIC также используется для определения точного маршрута зонда, что хорошо согласуется с развитием технологии активной оптической навигации и картирования в Тартуской обсерватории. Эту технологию планируется использовать для будущих миссий, поскольку она делает возможными более автономные, точные и дешевые космические миссии.
В любом случае уже ясно, что наблюдение будет сложным: для того, чтобы сфотографировать объект, летящий со скоростью до 80 километров в секунду, есть всего несколько сотен секунд, и все должно выполняться полностью автономно. Беспокойство еще больше возрастает из-за вероятности того, что на зонд со временем попадут на частицы пыли, которые разрушат его из-за высокой скорости. Поэтому все фотографии должны быть сделаны и отправлены как можно скорее. В настоящее время проходит процессе разработки соответствующего программного обеспечения, которое сможет как можно быстрее выбирать и отправлять наиболее важные с научной точки зрения изображения и части изображения.
В ходе полета должно быть задействовано все - другой возможности уже не будет. Поскольку у миссии имеется аппратов, можно делать снимки под разными углами, и таким образом получить точное представление о форме и других свойствах космического камня, и все это за один полет.
Как сказал директор Тартуской обсерватории Ану Рейнарт, это настоящий прорыв для восстановившей независимость Эстонии, поскольку это первый раз после закрытия космической программы СССР, когда Эстония участвует в большой миссии.