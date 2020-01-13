Нововведение Omniva вызвало много вопросов

«Для комплектовки рекламы Eesti Post весной 2019 года приобрела новую машину для сортировки рекламы. Новая машина комплектует рекламу в одну упаковку. Это самое экологичное решение упаковки рекламы в сравнении с полным покрытием пленкой, бумагой или другими вариантами. Новая технология регулирует и толщину пачки, поэтому с доставкой в почтовый ящик проблем не возникает», - рассказал Postimees Кайв.

Он отметил, что подобная упаковка рекламных материалов также упрощает работы почтальонов и курьеров, поскольку реклама им поступает уже укомплектованной и ее можно разом поместить в почтовый ящик. Владельцу почтового ящика также удобнее брать разом всю рекламную продукцию.

Материалы специального размера и формы все еще попадают в почтовый ящик по отдельности. В склеенную пачку также попадают и местные волостные газеты, если они умещаются в максимально допустимый размер. Куски клейкой ленты, по словам Кайва, минимального размера и специально выбраны такими, чтобы при удалении они не повреждали материал. Если при удалении скотча материал повреждается, об этом надо сообщить почтовой компании.