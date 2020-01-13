Нововведение Omniva вызвало много вопросов

В течение последнего года начало распространяться явление, когда попадающая в почтовый ящик реклама и инфолистки соединены клейкой лентой в единый комплект. Для чего это делается, объяснил пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв.
«Для комплектовки рекламы Eesti Post весной 2019 года приобрела новую машину для сортировки рекламы. Новая машина комплектует рекламу в одну упаковку. Это самое экологичное решение упаковки рекламы в сравнении с полным покрытием пленкой, бумагой или другими вариантами. Новая технология регулирует и толщину пачки, поэтому с доставкой в почтовый ящик проблем не возникает», - рассказал Postimees Кайв.
Он отметил, что подобная упаковка рекламных материалов также упрощает работы почтальонов и курьеров, поскольку реклама им поступает уже укомплектованной и ее можно разом поместить в почтовый ящик. Владельцу почтового ящика также удобнее брать разом всю рекламную продукцию.
Материалы специального размера и формы все еще попадают в почтовый ящик по отдельности. В склеенную пачку также попадают и местные волостные газеты, если они умещаются в максимально допустимый размер. Куски клейкой ленты, по словам Кайва, минимального размера и специально выбраны такими, чтобы при удалении они не повреждали материал. Если при удалении скотча материал повреждается, об этом надо сообщить почтовой компании.
На данный момент такое решение применяется по всей Эстонии.