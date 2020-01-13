Ирина Белобровцева стала номинантом государственной премии в области науки

Комиссия по государственным премиям в области науки утвердила список номинантов на научную премию 2020 года, сообщает Postimees.
В конце января соберется специальная комиссия, которая рассмотрит все кандидатуры и работы. Результаты обсуждений комиссия передаст правительству, которое примет окончательное решение. Имена лауреатов будут известны до годовщины республики.
Кандидатами на премии за долгосрочную продуктивную научную деятельность (премия за дело всей жизни) стали: Юри Аллик, Талис Бахманн, Ирина Белобровцева, Хийе Хинрикус, Прийт Кулу, Маре Кыйва, Эвальд Оявеэр, Кристийна Росс, Юри Тальвет, Ханнес Таммет, Райво Уйбо и Ричард Виллемс.
С полным списком кандидатов в других номинациях можно ознакомиться здесь.