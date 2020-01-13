Пн, 13.01.2020
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ЧП в Хельсинки: член экипажа Finnair выпал из самолета

Finnair

ФОТО: Sille Annuk

Член экипажа авиакомпании Finnair сегодня утром получил травмы, когда в аэропорту Хельсинки-Вантаа выпал из припаркованного самолета, сообщает Postimees.

Об инциденте сообщил Центр по расследованию несчастных случаев Otkes. Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair после полета парковался.

Руководитель по расследованиям Otkes Янне Котиранта не стал уточнить характер травм, полученных сотрудником авиакомпании. Центр Otkes начал расследование.

На момент ЧП на борту не было пассажиров, там находился только персонал.

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