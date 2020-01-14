Вт, 14.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Фото: выставлен на продажу чудесный хутор на Сааремаа

ФОТО: KV.EE

Реновированный деревянный дом в деревне Суур-Пахила на Сааремаа ждет новых хозяев, передает портал Kodustiil.  

В реновированном доме площадью 156 м2 есть прихожая, кухня, маленькая спальня, туалет, большая светлая гостиная с открытой планировкой и спальня на втором этаже. Имеются хозяйственные помещения и крытая терраса. Дом продается за 95 000  евро со всей мебелью и техникой. 

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью 14 469 м2 также находятся баня, гостевой домик, беседка и уборная. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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