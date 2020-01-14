Фото: выставлен на продажу чудесный хутор на Сааремаа

Реновированный деревянный дом в деревне Суур-Пахила на Сааремаа ждет новых хозяев, передает портал Kodustiil.
В реновированном доме площадью 156 м2 есть прихожая, кухня, маленькая спальня, туалет, большая светлая гостиная с открытой планировкой и спальня на втором этаже. Имеются хозяйственные помещения и крытая терраса. Дом продается за 95 000 евро со всей мебелью и техникой.
На земельном участке площадью 14 469 м2 также находятся баня, гостевой домик, беседка и уборная.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.