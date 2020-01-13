Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

«Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого <...> Мы это не оставим, он должен быть осужден международным трибуналом», — цитирует его агентство Fars.

Ситуация в регионе обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Его убили в аэропорту авиаударом с американских беспилотников. Также погибли еще четверо иранских военных и пятеро представителей армии Ирака, включая заместителя командующего Народными мобилизационными силами Абу Махди аль-Мухандиса (Хашад аш-Шааби), пишет Newsru.

Согласно полученным перед американской операцией разведданным, Сулеймани занимался подготовкой мощного удара по американским военным подразделениям. Этот удар готовился в отместку за американские удары 29 декабря по позициям "Хизбаллы" в Ираке. Тогда погибли 28 ополченцев. Американские власти объяснили удары нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.

Через сутки после американских ударов толпа протестующих в Багдаде пошла на штурм американского посольства. Эти беспорядки, по данным США, были организованы Тегераном.

После убийства Сулеймани Тегеран пообещал Вашингтону жесткий ответ. 8 января Ираном были нанесены ракетные удары по американским военным базам в Ираке. Одновременно в Тегеране после взлета был сбит зенитными ракетами российского производства украинский пассажирский лайнер. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Тегеран сначала заявил, что к авиакатастрофе привели технические неполадки. Позднее иранские военные признали, что сбили лайнер по ошибке.

Вместе с тем, Тегеран продолжает обвинять Вашингтон в агрессивных действиях и дестабилизации обстановки в регионе. В понедельник президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который признает Пентагон террористической организацией. Проект представляет собой поправку к принятому в апреле прошлого года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь в число террористов предлагают включить всех членов Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.