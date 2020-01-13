В понедельник объявили номинантов на премию "Оскар - 2020". "Джокер" Тодда Филлипса получил наибольшее количество номинаций - 11, в том числе - за лучшую картину, лучшего режиссера и лучшего актера (исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс).
"Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино и "1917" Сэма Мендеса разделили второе место - по 10 номинаций на каждый.
Среди других важных претендентов - "Брачная история" от Netflix и южнокорейский хит "Паразит".
У "Паразита" в общей сложности шесть номинаций, среди которых "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", а Пон Чжун Хо получил номинации и за лучший оригинальный сценарий, и за режиссуру.
Также по шесть номинаций - у "Кролика Джоджо" и "Брачной истории". За свои роли в обоих фильмах получила номинации Скарлетт Йоханссон, в первом случае, за лучшую женскую роль второго плана, а во-втором, - за лучшую женскую роль.
В прошлом году в трех из четырех актерских номинаций победили темнокожие актеры. В этот раз лишь Синтия Эриво из фильма "Гарриет" получила номинацию за лучшую главную женскую роль.
В этом году среди номинантов много давних любимчиков Академии. Сэр Энтони Хопкинс был номинирован уже четыре раза. Том Хэнкс дважды побеждал, но, как ни странно, не получал номинаций с 2001 года. А у Аль Пачино есть восемь номинаций на карьеру.
В шортлист не попала российская лента "Дылда" Кантемира Балагова, зато мигрировавшая в Прагу россиянка Дарья Кащеева получила номинацию за короткометражный кукольный мультфильм "Дочь".
Список номинантов
Лучший фильм
- "Однажды в Голливуде"
- "Ирландец"
- "1917"
- "Паразиты"
- "Брачная история"
- "Джокер"
- "Кролик Джоджо"
- "Форд против Феррари"
- "Маленькие женщины"
Лучший режиссер
- Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
- Мартин Скорсезе ("Ирландец")
- Сэм Мендес ("1917")
- Тодд Филлипс ("Джокер")
- Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Лучший актер в главной роли
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
- Джонатан Прайс ("Два папы")
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Лучшая актриса в главной роли
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
- Шарлиз Терон ("Скандал")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Синтия Эриво ("Гарриет")
Лучший актер второго плана
- Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
- Аль Пачино ("Ирландец")
- Джо Пеши ("Ирландец")
- Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
- Энтони Хопкинс ("Два папы")
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн ("Брачная история")
- Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
- Марго Робби ("Скандал")
- Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
- Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Лучший адаптированный сценарий
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Кролик Джоджо"
- "Два папы"
- "Маленькие женщины"
Лучший оригинальный сценарий
- "Однажды в Голливуде"
- "Брачная история"
- "Паразиты"
- "1917"
- "Достать ножи"
Лучший анимационный фильм
- "Как приручить дракона-3"
- "История игрушек-4"
- "Я потеряла свое тело"
- "Потерянное звено"
- "Клаус"
Лучший фильм на иностранном языке
- "Паразиты" (Южная Корея)
- "Боль и слава" (Испания)
- "Отверженные" (Франция)
- "Страна меда" (Македония)
- "Тело Христово" (Польша)