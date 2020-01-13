"Джокер"

ФОТО: Niko Tavernise / AP

В понедельник объявили номинантов на премию "Оскар - 2020". "Джокер" Тодда Филлипса получил наибольшее количество номинаций - 11, в том числе - за лучшую картину, лучшего режиссера и лучшего актера (исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс).

"Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино и "1917" Сэма Мендеса разделили второе место - по 10 номинаций на каждый.

Среди других важных претендентов - "Брачная история" от Netflix и южнокорейский хит "Паразит".

У "Паразита" в общей сложности шесть номинаций, среди которых "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", а Пон Чжун Хо получил номинации и за лучший оригинальный сценарий, и за режиссуру.

Также по шесть номинаций - у "Кролика Джоджо" и "Брачной истории". За свои роли в обоих фильмах получила номинации Скарлетт Йоханссон, в первом случае, за лучшую женскую роль второго плана, а во-втором, - за лучшую женскую роль.

В прошлом году в трех из четырех актерских номинаций победили темнокожие актеры. В этот раз лишь Синтия Эриво из фильма "Гарриет" получила номинацию за лучшую главную женскую роль.

В этом году среди номинантов много давних любимчиков Академии. Сэр Энтони Хопкинс был номинирован уже четыре раза. Том Хэнкс дважды побеждал, но, как ни странно, не получал номинаций с 2001 года. А у Аль Пачино есть восемь номинаций на карьеру.

В шортлист не попала российская лента "Дылда" Кантемира Балагова, зато мигрировавшая в Прагу россиянка Дарья Кащеева получила номинацию за короткометражный кукольный мультфильм "Дочь".

Список номинантов

Лучший фильм

  • "Однажды в Голливуде"
  • "Ирландец"
  • "1917"
  • "Паразиты"
  • "Брачная история"
  • "Джокер"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Форд против Феррари"
  • "Маленькие женщины"

Лучший режиссер

  • Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
  • Мартин Скорсезе ("Ирландец")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Тодд Филлипс ("Джокер")
  • Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер в главной роли

  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
  • Джонатан Прайс ("Два папы")
  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Лучшая актриса в главной роли

  • Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
  • Шарлиз Терон ("Скандал")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Синтия Эриво ("Гарриет")

Лучший актер второго плана

  • Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
  • Энтони Хопкинс ("Два папы")

Лучшая актриса второго плана

  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
  • Марго Робби ("Скандал")
  • Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
  • Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лучший адаптированный сценарий

  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Два папы"
  • "Маленькие женщины"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Однажды в Голливуде"
  • "Брачная история"
  • "Паразиты"
  • "1917"
  • "Достать ножи"

Лучший анимационный фильм

  • "Как приручить дракона-3"
  • "История игрушек-4"
  • "Я потеряла свое тело"
  • "Потерянное звено"
  • "Клаус"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Паразиты" (Южная Корея)
  • "Боль и слава" (Испания)
  • "Отверженные" (Франция)
  • "Страна меда" (Македония)
  • "Тело Христово" (Польша)