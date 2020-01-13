"Джокер" ФОТО: Niko Tavernise / AP

В понедельник объявили номинантов на премию "Оскар - 2020". "Джокер" Тодда Филлипса получил наибольшее количество номинаций - 11, в том числе - за лучшую картину, лучшего режиссера и лучшего актера (исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс).

"Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино и "1917" Сэма Мендеса разделили второе место - по 10 номинаций на каждый.

Среди других важных претендентов - "Брачная история" от Netflix и южнокорейский хит "Паразит".

У "Паразита" в общей сложности шесть номинаций, среди которых "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", а Пон Чжун Хо получил номинации и за лучший оригинальный сценарий, и за режиссуру.

Также по шесть номинаций - у "Кролика Джоджо" и "Брачной истории". За свои роли в обоих фильмах получила номинации Скарлетт Йоханссон, в первом случае, за лучшую женскую роль второго плана, а во-втором, - за лучшую женскую роль.

В прошлом году в трех из четырех актерских номинаций победили темнокожие актеры. В этот раз лишь Синтия Эриво из фильма "Гарриет" получила номинацию за лучшую главную женскую роль.

В этом году среди номинантов много давних любимчиков Академии. Сэр Энтони Хопкинс был номинирован уже четыре раза. Том Хэнкс дважды побеждал, но, как ни странно, не получал номинаций с 2001 года. А у Аль Пачино есть восемь номинаций на карьеру.

В шортлист не попала российская лента "Дылда" Кантемира Балагова, зато мигрировавшая в Прагу россиянка Дарья Кащеева получила номинацию за короткометражный кукольный мультфильм "Дочь".

Список номинантов

Лучший фильм

"Однажды в Голливуде"

"Ирландец"

"1917"

"Паразиты"

"Брачная история"

"Джокер"

"Кролик Джоджо"

"Форд против Феррари"

"Маленькие женщины"

Лучший режиссер

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Мартин Скорсезе ("Ирландец")

Сэм Мендес ("1917")

Тодд Филлипс ("Джокер")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер в главной роли

Хоакин Феникс ("Джокер")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Лучшая актриса в главной роли

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Лучший актер второго плана

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два папы")

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Марго Робби ("Скандал")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лучший адаптированный сценарий

"Ирландец"

"Джокер"

"Кролик Джоджо"

"Два папы"

"Маленькие женщины"

Лучший оригинальный сценарий

"Однажды в Голливуде"

"Брачная история"

"Паразиты"

"1917"

"Достать ножи"

Лучший анимационный фильм

"Как приручить дракона-3"

"История игрушек-4"

"Я потеряла свое тело"

"Потерянное звено"

"Клаус"

Лучший фильм на иностранном языке