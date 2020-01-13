Немец повредил 600 автомобилей почти на миллион евро

Житель немецкого города Швайфурт поцарапал 642 автомобиля, нанеся тем самым ущерб на 930 тысяч евро. Чтобы найти хулигана была создана специальная комиссия, сообщает Korrespondent со ссылкой на Deutsche Welle.

26-летний мужчина с февраля по апрель 2018 года испортил огромное количество легковых автомобилей. Он ходил по улицам и острым предметом царапал лакокрасочное покрытие транспортных средств.

Злоумышленник попался в апреле 2018 года. Рано утром в полицию позвонила девушка и сообщила, что видит подозрительного человека, который крутится у припаркованных машин.

Полицейские среагировали оперативно и задержали подозреваемого на месте преступления. С собой у него был металлический болт.

Изначально немца обвиняли в том, что он исцарапал 1700 автомобилей (на сумму 2,3 миллиона евро), но правоохранителям удалось доказать его вину только в 642 случаях.