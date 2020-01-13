«Выйдет из тюрьмы и убьет следующего»: в систему наказания пьяных водителей призывают внести важное изменение

На лечение от зависимостей попадает лишь малая часть задержанных на дорогах Эстонии пьяных водителей, утверждает консультант Confido Кая Хейнсалу. Она отмечает, что только тюремным заключением проблему не решить, пишет Postimees.
На выходных ставшего причиной ДТП на Сааремаа, где погибли трое, пьяного водителя уже и раньше ловили за рулем в нетрезвом виде и наказывали условным тюремным сроком.
На обсуждаемый в передаче «Ringvaade» вопрос, слишком ли мягкие наказания назначают водителям, Кая Хейнсалу ответила, что одно наказание болезнь не лечит. Консультант считает, что в случае виновного в тяжелом ДТП Андреса речь, видимо, идет об алкогольной зависимости. «Если речь идет об неоднократном нетрезвом вождении, то в свете этой чрезвычайно трагической истории у меня вопрос, в дополнение к наказанию он получил ли также помощь», - говорит Хейнсалу.
Два года Хейнсалу предлагала в центре по лечению зависимостей Confido программу лечения впервые пойманным за рулем нетрезвым водителям, опьянение которых не является криминальным. На основании своего опыта, она считает, что лечение нужно начинать как можно раньше.
К сожалению, на лечение от зависимостей приходит только часть пьяных водителей. «По-моему, их очень мало. Это число было бы гораздо больше, если бы людей направляли на лечение, - сказала Хейнсалу. - Я уверена, что если мы будем только наказывать, то человек выйдет на свободу, сядет за руль и задавит очередного человека».