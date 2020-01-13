«Выйдет из тюрьмы и убьет следующего»: в систему наказания пьяных водителей призывают внести важное изменение

На выходных ставшего причиной ДТП на Сааремаа, где погибли трое, пьяного водителя уже и раньше ловили за рулем в нетрезвом виде и наказывали условным тюремным сроком.

На обсуждаемый в передаче «Ringvaade» вопрос, слишком ли мягкие наказания назначают водителям, Кая Хейнсалу ответила, что одно наказание болезнь не лечит. Консультант считает, что в случае виновного в тяжелом ДТП Андреса речь, видимо, идет об алкогольной зависимости. «Если речь идет об неоднократном нетрезвом вождении, то в свете этой чрезвычайно трагической истории у меня вопрос, в дополнение к наказанию он получил ли также помощь», - говорит Хейнсалу.

Два года Хейнсалу предлагала в центре по лечению зависимостей Confido программу лечения впервые пойманным за рулем нетрезвым водителям, опьянение которых не является криминальным. На основании своего опыта, она считает, что лечение нужно начинать как можно раньше.