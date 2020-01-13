Фото и видео ⟩ Пьяный водитель устроил гонки с полицией прямо на улицах города

Сегодня, 13 января, в 18.40 в Пайде началась погоня, в ходе которой пытавшийся скрыться от полиции пьяный водитель протаранил припаркованный на улице Паркали автомобиль. Погоня по городу закончилась на Пярнуской улице, когда водитель Kia заехал во двор чужого частного дома, где его уже поймали полицейские, сообщает Järva Teataja.
Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос сказал, что бдительный человек сегодня в 18.40 сообщил полиции, что в Пайде на улице Айявилья с парковки магазина на Kia уехал употреблявший алкоголь мужчина. Отреагировавшие на сообщение полицейские нашли соответствующую описанию Kia и на улице Лайа приказали водителю остановиться, но 60-летний водитель проигнорировал распоряжение полиции.
«Полиция преследовала Kia и проблесковыми маячками неоднократно давала знак к остановке, но водитель игнорировал распоряжения и совершал опасные маневры, в ходе которых повредил припаркованный на улице Паркали автомобиль Škoda», - сказал Иннос.
Полиции удалось поймать водителя на Пярнуской улице, где было также установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, пьяный водитель своим опасным стилем вождения никому не навредил.
«Водитель задержан и для выяснения обстоятельств случившегося начато производство, - сказал Иннос. - Полученная от бдительного человека информация — хороший пример того, как каждый из нас может помочь сделать дорожное движение безопасным. Можем заметить и вмешаться, и дать знать полиции, если видим подозрительную деятельность на дороге. Благодаря этому человеку сегодня смогли избежать наихудшего».