Фото и видео ⟩ Пьяный водитель устроил гонки с полицией прямо на улицах города

Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос сказал, что бдительный человек сегодня в 18.40 сообщил полиции, что в Пайде на улице Айявилья с парковки магазина на Kia уехал употреблявший алкоголь мужчина. Отреагировавшие на сообщение полицейские нашли соответствующую описанию Kia и на улице Лайа приказали водителю остановиться, но 60-летний водитель проигнорировал распоряжение полиции.

«Полиция преследовала Kia и проблесковыми маячками неоднократно давала знак к остановке, но водитель игнорировал распоряжения и совершал опасные маневры, в ходе которых повредил припаркованный на улице Паркали автомобиль Škoda», - сказал Иннос.

Полиции удалось поймать водителя на Пярнуской улице, где было также установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, пьяный водитель своим опасным стилем вождения никому не навредил.