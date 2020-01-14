Вт, 14.01.2020
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Минимальная зарплата водителей автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет до 1050 евро

С апреля минимальная зарплата водителей автобусов вырастет на 105 евро.

ФОТО: Marianne Loorents

Профсоюз работников транспорта и Союз автопредприятий Эстонии накануне подписали новое соглашение об оплате труда в секторе общественного транспорта, пишет Rus.ERR.

Согласно соглашению, с 13 апреля 2020 года минимальная заработная плата водителей автобусов, троллейбусов и трамваев вырастет с нынешних 945 евро до 1050 евро в месяц.

В 2021 году она увеличится еще на 100 евро, а в 2022 году минимальный оклад водителей общественного транспорта повысится еще на 100 евро.

Согласованные минимальные ставки являются обязательными для всех работодателей.

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