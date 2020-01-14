Эстония сыграет в Таллинне с Грецией, Австрией и Италией, Украина везет в Эстонию всех сильнейших

В понедельник, 13 января, состоялась жеребьевка подгрупп турниров Кубка Федерации. На турнире первой группы Евро-Африканской зоны, которой пройдет с 5 по 8 февраля в Таллинне, сборная Эстонии в подгруппе В сыграет с командами Греции, Австрии и Италии, передает Rus.err.ee