Эстония сыграет в Таллинне с Грецией, Австрией и Италией, Украина везет в Эстонию всех сильнейших

В понедельник, 13 января, состоялась жеребьевка подгрупп турниров Кубка Федерации. На турнире первой группы Евро-Африканской зоны, которой пройдет с 5 по 8 февраля в Таллинне, сборная Эстонии в подгруппе В сыграет с командами Греции, Австрии и Италии, передает Rus.err.ee
В подгруппу А попали сборные Украины, Хорватии и Болгарии.
За сборную Эстонии выступят Анетт Контавейт (WTA, 29), Елена Малыгина (WTA, 575), Катрийн Саар (WTA, 996), Саара Орав и Валерия Горлач.
Кроме того, в Эстонском союзе тенниса не теряют надежды усилить команду и Кайей Канепи, но она даст окончательный ответ после Открытого чемпионата Австралии.
Украинки привезут в Таллинн сразу трех теннисисток входящих в топ-100, лучшей из который является Элина Свитолина, занимающая пятое место рейтинга WTA.