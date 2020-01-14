«Барселона» уволила Вальверде

Cпециалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.

По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.

Ранее «Барселона» не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В Ла Лиге команда идет на 1-м месте, однако имеет равное количество очков с «Реалом» (40) и опережает мадридский клуб лишь по дополнительным показателям.

55-летний Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые провели 163 официальных матча, одержав 108 побед (66,25%), 35 раз сыграв вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%). «Барселона» при Вальверде дважды стала чемпионом Испании, по разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.