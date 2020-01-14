Панарин продолжает свою суперсерию, Овечкин близок к десятке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал пять (2+3) очков в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:2) и был признан первой звездой встречи. Россиянин продлил результативную серию (4+8) до четырех игр.

Всего в 45 матчах сезона на счету Панарина 67 (26+41) баллов. Он вышел на третье место в гонке бомбардиров, обойдя Нэтана Маккиннона («Колорадо», 66 очков) и Давида Пастрняка («Бостон», 66). Лидирует в списке с 71 баллом нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, вторую позицию занимает его одноклубник Леон Драйзайтль (70), при этом оба провели на два матча больше, чем Панарин.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Каролиной» (2:0) и был признан второй звездой. Россиянин забросил 685-ю и 686-ю шайбы в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 11-е место в истории, превзойдя Теэму Селянне (684).10-ю позицию в списке занимает Марио Лемье – 690 голов. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894). Всего в 1131 игре в регулярках Овечкин набрал 1255 (686+569) очков. В 47 матчах текущего сезона на счету нападающего 44 (28+16) балла.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:1). В пяти последних играх россиянин набрал пять (2+3) очков.

Результаты остальных встреч:

Филадельфия – Бостон – 6:5 (1:2, 3:3, 1:0)