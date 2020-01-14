Bolt неожиданно прекратил деятельность в Финляндии

«Мы решили свернуть деятельность в Финляндии с 12 января. Причиной тому действующие на рынке регуляции и условия, ограничивающие наши возможности для роста», - сообщил Postimees пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов.

По словам Лашманова, Bolt хочет инвестировать лишь в те страны, где сможет обеспечить клиентам услугу наивысшего качества.

«Мы готовы вернуться, если ситуация на рынке изменится», - сказал он.

Впервые предприятие Bolt – тогда носившее название Taxify – вышло на финский рынок в ноябре 2014 года, но покинуло его в начале 2017 года, поскольку, по мнению предприятия, на таксорынке страны отсутствовала открытая конкуренция, а разрешения на таксоизвоз выдавались в ограниченном количестве.

Летом 2018 года власти Финляндии приняли поправки к закону, которые открыли рынок для транспортных компаний вроде Taxify и Uber, которые снова начали предлагать в стране свои услуги с осени того же года.