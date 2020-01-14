«Осталось плохое послевкусие»: Кохтла-Ярвеская госгимназия расторгла договор с поставщиком услуги общепита

В конце прошлой недели директор Кохтла-Ярвеской госгимназии Хендрик Агур написал в социальных сетях: "Для питания 300 человек госгимназия в Кохтла-Ярве ищет возможность приобрести недорого или совсем бесплатно малый инвентарь для столовой и кухни, чтобы самим заняться организацией питания (прекращаем сотрудничество с фирмой общепита): посуду, кружки, стаканы, кастрюли, сковороды, разделочные доски, термосы, молочные автоматы, холодильники, скатерти, салфетки и т.д. Иногда бывает, что закрывается какое-нибудь детское учреждение или другое занимающееся организацией питания место, и весь инвентарь остается и простаивает".

Договор расторгнут по соглашению сторон

Агур сказал "Северному побережью", что договор с организатором питания P. Dussmann Eesti OÜ решили расторгнуть по соглашению сторон. "Мы расторгаем договор в дружественном духе и двухстороннем порядке. Ни одна из сторон не была довольна, и мы заканчиваем, и ничего страшного не случится. Однако в то же время у обоих осталось плохое послевкусие", - отметил он.

По словам Агура, у сторон было разное представление о современном общепите и гибкости. "P. Dussmann Eesti OÜ - это фирма, организующая питание в паре десятков школ и детсадов по всей Эстонии. У нее другой подход и она не настолько гибкая, как нам хотелось бы", - сказал Агур. Он добавил, что у Кохтла-Ярвеской госгимназии есть свои особенности, которые школа хотела бы сохранить, хотя бы в связи с открывшимся недавно - в том числе для горожан - кафе Koht 37. "Это очень важно для нас, ведь оно несет в себе более широкое культурное значение. Не может быть такого, чтобы стремились только к коммерческой прибыли", - считает директор. Он сказал также, что и в отношении школьного питания гимназия имела другие ожидания с точки зрения как полезности, так и большего использования местного сырья.

Агур сказал, что одной из причин стало и то, что со стороны организатора питания ощущалось равнодушие к делу. "Для него мы являемся неким далеким уголком в Кохтла-Ярве и на наши предложения не обращают внимания. Простой пример: молочный автомат сломался, но его не заменяют, или привозят неработающий салатный прилавок или замызганный. Мы не хотим чувствовать себя каким-то нелепым нытиком откуда-то с периферии", - сказал он.

По словам Агура, школа хочет сама заняться организацией питания: "У нас есть две возможности. Одна - объявить новый конкурс, на который потребуется много времени и в котором победит тот, кто предложит самое дешевое. И еще вопрос, появятся ли вообще эти предлагающие, ведь в прошлый раз был только один".

Директор добавил, что у них и перед открытием школы был план самим организовывать питание. "Но это значит, что нужно инвестировать в мелкий инвентарь", - отметил он.

Он сказал, что благодаря призыву в социальных сетях и помощи города Кохтла-Ярве, который поможет оставшимся после детдома инвентарем, питание организовать все же удастся. "Это не особо сложная головоломка. Разумеется, хотелось бы заниматься только основной работой, ведь организация питания, несомненно, потребует ресурсов, но я думаю, что это необходимо во имя общей цели", - добавил директор.

Город пришел на помощь

Заммэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что город действительно предложил гимназии оставшийся после закрытия детдома инвентарь и директор ездил его осматривать. "Он должен был дать нам знать, что из этого инвентаря они взяли бы, и тогда решим. Конечно, поможем, если сможем", - добавила она.

НИНА АЛЕКСЕЕВА: Если самим организовывать питание, это обойдется дешевле и еда будет лучше.

По словам Алексеевой, все кохтла-ярвеские муниципальные школы тоже сами организовывают свое питание и у города не возникало мысли передать эту услугу в порядке тендера предпринимательству. "Опыт показывает, что это не очень хорошая практика. Если организовывать питание самим, то это обходится дешевле, да и еда лучше", - заметила она.

P. Dussmann Eesti OÜ ответило на запрос "Северного побережья" о расторжении договора, что "представления школы и поставщика о том, какую гибкость допускает договор об услуге организации питания, заключенный в рамках гостендера, слишком различаются для продолжения сотрудничества".