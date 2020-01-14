Tallinna Vesi отозвала жалобу на Департамент конкуренции по поводу цен на воду в Таллинне

Таллиннский административный суд прекратил производство по жалобе столичного водоканала на решение Департамента конкуренции, который ранее отказался согласовывать запрошенные предприятием тарифы на водоснабжение в Таллинне и Сауэ, в связи с отзывом жалобы со стороны Tallinna Vesi, пишет Rus.ERR.
Прекращение судопроизводства означает, что решение Департамента конкуренции от 4 декабря 2018 года останется в силе.
В сентябре 2019 года Tallinna Vesi представила департаменту на согласование новые тарифы на водоснабжение в Таллинне и Саку, которые были согласованы антимонопольным ведомством 18 октября. В соответствии с этим решением цены на воду в Таллинне с 1 декабря прошлого года были снижены в среднем на 27% для частных клиентов и на 15% для бизнес-клиентов.
С учетом всех обстоятельств, столичный водоканал решил отозвать поданную в 2018 году жалобу.