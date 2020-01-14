Tallinna Vesi отозвала жалобу на Департамент конкуренции по поводу цен на воду в Таллинне

В сентябре 2019 года Tallinna Vesi представила департаменту на согласование новые тарифы на водоснабжение в Таллинне и Саку, которые были согласованы антимонопольным ведомством 18 октября. В соответствии с этим решением цены на воду в Таллинне с 1 декабря прошлого года были снижены в среднем на 27% для частных клиентов и на 15% для бизнес-клиентов.