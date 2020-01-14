США больше не считают Китай валютным манипулятором

"Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы", - говорится в докладе. От Китая ожидается прекращение искусственного поддержания низкого курса юаня и открытие своего рынка для иностранных инвесторов, пишет DW.com.

В августе на фоне сложных отношений между США и Китаем китайский Центробанк позволил курсу национальной валюты упасть ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал снижение курса китайской валюты, назвав его валютной манипуляцией. В своем микроблоге Twitter американский президент написал, что это "крупное нарушение, которое со временем серьезно ослабит Китай".

В декабре министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.