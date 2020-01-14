Галерея из зала суда ⟩ Калев Калло получил условный срок, Эдгару Сависаару вернут конфискованные деньги

Cуд приговорил члена Рийгикогу Калева Калло к условному тюремному заключению сроком на полтора года. Испытательный срок составит два года.

Суд постановил, что обнаруженные у Эдгара Сависаара в ходе обыска наличные деньги придется ему вернуть.

В ходе завершившихся в октябре прений защитники всех подсудимых заявили, что выдвинутое прокуратурой обвинение не доказано и что их подзащитные преступления не совершали, напоминает BNS.

Правом выступить с последним словом воспользовались все оставшиеся к концу процесса подсудимые - Калев Калло, Айвар Туулберг, Александр Кофкин и Велло Кунман. Они также заявили, что не совершали преступления, о которых говорится в обвинении.

По мнению прокурора, следовало дать реальные сроки политику Калеву Калло, предпринимателю Айвару Туулбергу и бизнесмену Александру Кофкину, а предпринимателя Велло Кунмана осудить условно.

Калева Калло прокурор требовал приговорить к полутора годам лишения свободы, из которых за решеткой он должен был бы провести три месяца, а остальной срок отбыть условно с трехлетним испытательным сроком.

Кофкина и Туулберга он потребовал приговорить к двум годам тюрьмы, из них к трем месяцам реального лишения свободы и остальной срок отбыть условно с двухлетним испытательным сроком.

Велло Кунмана прокурор потребовал наказать условным лишением свободы сроком на один год с двухлетним испытательным сроком.

18 июня 2019 года бизнесмен Хиллар Тедер признал, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. После показаний Тедера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и прекратил уголовное дело в отношении него по принципу оппортунитета. Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.

19 июня 2019 года суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное производство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на соглашение в части вынесения наказания. По соглашению с прокуратурой, партия должна выплатить государству 25 000 евро.

В конце декабря 2018 года Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.

Госпрокуратура обвиняла в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина и Велло Кунмана.

Бывший председатель горсобрания Таллинна и нынешний депутат Рийгикогу Калев Калло обвинялся в содействии получению и даче взятки. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в его отношении производство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Только Рейльян признал себя виновным, и суд принял решение в его отношении в порядке согласительного производства.