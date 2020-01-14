В Wolt разгорается конфликт на национальной почве

«Мы призываем к прозрачности и соблюдению одинаковых условий для всех клиентов. Этого, увы, Wolt не может нам гарантировать. Причиной тому – скрытые схемы, в которые вовлечено и руководство Wolt», - написал представитель группы курьеров Postimees. По данным курьера, руководитель по операциям Wolt Симон Рунцхаймер заключил договор о сотрудничестве с фирмой своего друга Сергея Брека по аренде рабочей силы Leaderline, при помощи которой в Эстонию приехало работать свыше 40 украинцев.

Курьеры разных национальностей и ранее без особых проблем работали в Wolt и Bolt, однако теперь гастарбайтерам якобы предлагают возможность работать больше часов, чем обычно, и платят им за это меньшую зарплату.

А именно, курьерам Wolt дается право работать в сутки небольшими циклами – например, с 12.30 до 15.00 или с 15.30 до 18.00, а украинцы имеют право работать когда угодно.

«Мы призываем руководство во главе с Лийз Ристаль дать нам ясные ответы на вопросы, связанные с запутанными схемами, и восстановить доверие сотен курьеров. Мы ничуть не хуже украинской рабочей силы», - значится в письме представителя курьеров.

Внутреннее расследование нарушений не обнаружило

Глава Wolt Eesti Лийз Ристаль сказала Postimees, что для проверки обвинений в фирме было начато внутреннее расследование. На прошлой неделе были проведены беседы и с украинскими арендованными работниками – ни одного нарушения не обнаружили.

Сейчас в Wolt трудится около 2200 курьеров, из которых примерно половина – на основании договора поручительства в качестве индивидуального предпринимателя, а остальные – через юридическое лицо, принадлежащее им OÜ или фирму по аренде рабочей силы. По словам Ристаль, договорными партнерами Wolt являются несколько десятков таких фирм, в которых работает более одного курьера.

«Содержание договора идентично независимо от того, идет ли речь о юридическом или физическом лице. Что касается времени работы, в зависимости от ее характера курьеры могут сами выбирать, в какие часы они работают. В среднем один курьер работает 11 часов в неделю», - пояснила Ристаль. Также у иностранных курьеров Wolt должны быть вид на жительство и разрешение на работу в Эстонии. «Думаю, у нашей платформы больше партнеров-курьеров, чем спрос», - констатировала Ристаль, назвав это подлинной причиной проблем.

Она заверила, что все курьеры работают на одинаковых условиях. Однако зарплата зависит оттого, работает ли человек по трудовому договору или в другой форме.

«Если человек работает по трудовому договору, Wolt сам платит все налоги на рабочую силу. Если курьер предлагает услуги как юридическое лицо, налоги платит он, а мы платим ему зарплату, которая на 20% больше», - пояснила Ристаль.

Глава Wolt не смогла уточнить, сколько среди курьеров резидентов и нерезидентов Эстонии.

«Для нас не важно, какой национальности человек. Если у него есть разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, не мое дело говорить, влияет ли его национальность на работу или нет»,- сказала она, добавив, что, по их подсчетам, у них работают представители 24 национальностей.

Курьеры не знают, что возят

Что касается знания языка, Ристаль посчитала важным, чтобы клиенты в случае возникновения проблем могли получить от службы поддержки фирмы информацию на эстонском языке в течение 20 секунд. «Курьер не знает, что он везет. Он получает задание и выполняет его. Содержимое заказа курьеру неизвестно. Его работа – доставить заказ из пункта А в пункт Б», - сказала Ристаль.

По ее словам, курьер должен уметь сказать «здравствуйте», спасибо» и «до свиданья» по-эстонски. А на все вопросы клиента отвечает служба поддержки Wolt.