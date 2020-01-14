Мартин Хельме предложил отправленному в отставку министру Ярвику новую должность

Март Ярвик, вступивший в ряды Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в 2015 году, занимал должность министра сельской жизни до 25 ноября 2019 года. Он был вынужден подать в отставку в связи со скандалами в сфере администрирования министерства. Вместе с Ярвиком работу потерял канцлер Иллар Леметти.

В ноябре премьер-министр Юри Ратас освободил от должности оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика, который стал третьим лишившимся должности министром от EKRE. Ратас тогда назвал это управленческим решением.