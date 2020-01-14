Мартин Хельме предложил отправленному в отставку министру Ярвику новую должность

Министр финансов Мартин Хельме предложил министру сельской жизни Арво Аллеру назначить членом совета Фонда развития сельской жизни (MES) бывшего министра от партии EKRE Марта Ярвика, сообщает портал новостей ERR.
Март Ярвик, вступивший в ряды Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в 2015 году, занимал должность министра сельской жизни до 25 ноября 2019 года. Он был вынужден подать в отставку в связи со скандалами в сфере администрирования министерства. Вместе с Ярвиком работу потерял канцлер Иллар Леметти.
В ноябре премьер-министр Юри Ратас освободил от должности оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика, который стал третьим лишившимся должности министром от EKRE. Ратас тогда назвал это управленческим решением.
MES начал деятельность в 1993 году, когда был создан фонд сельского хозяйства и кредитования сельской жизни, задачей которого была выдача кредитов сельским предпринимателям на льготных условиях. В 1997 году для гарантии кредитов создали фонд под названием Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. В 2001 году вышеназванные фонды объединили в MES.