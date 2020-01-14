Узнайте, в какой стране можно арендовать целый остров или домик на дереве

Январь - самое время, когда стоит начинать планировать летний отдых. Мечтаете пожить в настоящем домике на дереве, любоваться звездным небом в прозрачном иглу, взять в аренду личный остров, где кроме вас не будет никого, и думаете, что это возможно только в дальних странах?