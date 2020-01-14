Вт, 14.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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Узнайте, в какой стране можно арендовать целый остров или домик на дереве

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Домик на дереве в трёх километрах от Цесиса

Коллаж TVNET

ФОТО: Flickr, Airbnb, TVNET

Январь - самое время, когда стоит начинать планировать летний отдых. Мечтаете пожить в настоящем домике на дереве, любоваться звездным небом в прозрачном иглу, взять в аренду личный остров, где кроме вас не будет никого, и думаете, что это возможно только в дальних странах? 

Русский TVNet прошерстил весь интернет и доказал, что это не так. Представляем вашему вниманию восемь экзотических вариантов ночлега в Латвии. 

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Домик на дереве в трёх километрах от Цесиса

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