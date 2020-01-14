Австралийские лесные пожары стали катастрофой и для спортсменов

В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются, и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.

Ночью на вторник из-за ветра, дувшего в Мельбурн со стороны продолжающихся лесных пожаров, EPA оценило качество воздуха в городе как очень плохое, но спрогнозировало его улучшение в течение дня.

82-я ракетка мира Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации Australian Open из-за приступа кашля, спровоцированного плохим воздухом.

Минувшей ночью в Мельбурн пришел дым лесных пожаров, из-за чего местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня. На Australian Open при этом только отменили утренние тренировки, а соревновательные матчи просто отложили на час.

Якупович вела в матче первого круга квалификации Australian Open у Стефани Фогель 6:4, 5:6, когда приступ кашля сбил ее с ног, и она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Позднее она сказала: «Было ужасно. Со мной никогда ничего подобного не было, и я очень испугалась. Думала, я сознание потеряю. Поэтому я опустилась на колени – идти уже не могла. У меня никогда не было астмы.

Я считаю, это несправедливо и нездорово для игроков. Я была удивлена, потому что думала, что сегодня нас играть не поставят. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались идти на корт, нас бы оштрафовали. Возможно, лучше было подождать до завтра, когда условия должны улучшиться. Время еще есть».