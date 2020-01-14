Эстонские хоккеисты обеспечили себе медаль юношеской Олимпиады

Если команда Марека Починка "Зелёные" обеспечила выход в финал уже в воскресенье, то "Коричневые", где играет Эрик Починок, для прохода в полуфинал должны были выиграть две вчерашние игры. Это удалось - команду "Синих", в которой играет эстонский хоккеист Конрад Кудевита, обыграли со счётом 14:2 и в последней игре обошли команду "Жёлтых" 8:6. "Обстановка была очень нервозная, но тренер сказал нам, что надо играть, а не суетиться", - прокомментировал игру забросивший четыре шайбы Эрик Починок. Полуфиналы пройдут 14 января, и братья друг с другом не сыграют - в 13.00 играет команда Марека, в 14.30 - Эрика. "Я рад, что мы с братом не встретимся в полуфинале! Надеюсь сыграть с ним в финале, вот и посмотрим, кто из нас сильнее!" - сказал Эрик. Финал и игра за бронзу пройдут в среду.

Турнирная таблица хоккея 3 на 3: 1. Зелёные (М.Починок) 17 очков, 2. Коричневые (Э.Починок) 14 очков, 3. Красные 13 очков, 4. Чёрные 12 очков … 8. Синие (Кудевита) 0 очков

В женском одиночном фигурном катании Эва-Лотта Кийбус с результатом 138,70 заняла 14-е место, набрав за произвольную программу 92,07 пунктов. "Мне не удалось показать себя с сильной стороны так, как хотелось. Физическая форма у меня сейчас отличная, но я не собралась с духом, - сказала Кийбус. - Публика поддерживала, и это очень хорошо!" Золото выиграла представительница Южной Кореи Йонг Ю (214,00 пунктов). "Её программа была потрясающей, и прыжки поставлены как по учебнику", - похвалила кореянку Кийбус.

Эстонская смешанная команда по кёрлингу встречалась с сильной командой России и потерпела поражение со счётом 4:8. "Конечно, это была лучшая игра на турнире, так как Россия является фаворитом подгруппы. Эта игра дала нам большой опыт", - сказал тренер Харри Лилль, который сам представляет сборную Эстонии по кёрлингу среди взрослых. Завтра Эстония встретится с олимпийским чемпионом, командой Канады. Соревнования начнутся в 11.00, их можно посмотреть в прямом эфире.