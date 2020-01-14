Продано! Особняк Чарли Шина, застоявшийся на рынке недвижимости, продан с большой скидкой

Выставленный на продажу два года назад за 9,9 млн долларов особняк Чарли Шина наконец нашел своего нового хозяина, но по более низкой цене - за 6,6 млн. Продажа недвижимости, приобретенной еще в браке с теперь уже бывшей женой Брук Мюлле, означает начало нового периода в жизни актера. Скандальный актер не горюет по потерянным деньгам и говорит, что теперь самое главное для него - благополучие.