Продано! Особняк Чарли Шина, застоявшийся на рынке недвижимости, продан с большой скидкой

Дом знаменитого актера Чарли Шина продавали в течение двух лет, и наконец продажа увенчалась успехом, радуется портал Kodustiil.
Выставленный на продажу два года назад за 9,9 млн долларов особняк Чарли Шина наконец нашел своего нового хозяина, но по более низкой цене - за 6,6 млн. Продажа недвижимости, приобретенной еще в браке с теперь уже бывшей женой Брук Мюлле, означает начало нового периода в жизни актера. Скандальный актер не горюет по потерянным деньгам и говорит, что теперь самое главное для него - благополучие.
54-летний актер приобрел роскошный дом класса люкс площадью 829 м2 в 2006 году за 7,2 млн долларов. Дом полон чудес: аппаратура для набивки сигарет, свой бар, два бассейна, кинотеатр и тренажерный зал, передает realtor.com.
Больше фотографий виллы Чарли Шина можно увидеть ЗДЕСЬ.