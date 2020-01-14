Вт, 14.01.2020
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Лавров: убийство США Сулеймани не укладывается ни в какие рамки

Сергей Лавров.

ФОТО: POOL/REUTERS

Ликвидация США иранского генерала Касема Сулеймани выходит за все рамки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани, официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке, и это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров во вторник в Коломбо на совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешом Гунаверденой.

Иранский генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США в аэропорту Багдада.

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