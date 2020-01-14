Лавров: убийство США Сулеймани не укладывается ни в какие рамки

"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани, официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке, и это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров во вторник в Коломбо на совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешом Гунаверденой.