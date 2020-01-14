Фото ⟩ Настоящее свинство: в лесу нашли свалку из сотни канистр

В субботу в соцсетях начали распространяться фотографии опушки леса возле ручья Рыыза, где были разбросаны сотни пустых пластиковых канистр. По этикеткам становится понятно, что большинство из них из-под жидкости для чистки стекол. На некоторых написано Atko и MTG Viljandi, которые входят в Atko Grupp и годами занимаются перевозкой пассажиров в Вильяндимаа.

Руководитель вильяндиского отделения Atko Тыну Наар сказал, что автобусной компании также прислали фотографии, но он заверил, что предприятие не связано с загрязнением и не использует подобные емкости. Наар сказал, что Atko закупает жидкость для чистки стекол в 200-литровых бочках. «У нас канистры не надписываются. Все, что закупается, идет с конкретной наклейкой, ничего не нацарапывается вручную», - говорит он, добавив, что название их компании могли написать для привлечения внимания, что якобы это их канистры.

Наар сказал, что у них есть договор по вывозу отходов с Eesti Keskkonnateenused. «Большие бочки у нас забирают», - отметил он.

По словам руководителя Вильяндиского бюро Инспекции по защите окружающей среды Леаны Лемминг, когда им поступило сообщение о мусоре возле ручья, познакомиться с ситуацией на месте отправились и инспекторы. «Там были не заполненные канистры, это легко собирающийся мусор», - сказала она.

Поскольку канистры находятся на частной земле, решение вопроса с мусором ложится на плечи владельца. «Поскольку наша цель – как можно быстрее доставить груду канистр в правильное место, мы побеседуем с владельцем земли и посмотрим, что делать дальше», - сказала Лемминг, добавив, что с владельцем свяжутся при первой возможности.

Лемминг уточнила, что сейчас занимаются и установлением личности загрязнителя. «Наша задача попытаться установить загрязнителя, но они же сами не позвонят нам и не скажут, что мы принесли. На некоторых канистрах было написано «Atko», что само по себе ничего не значит, поскольку мы не знаем, откуда эти канистры взялись. Мы беседовали с Atko и они сказали, что у них есть договор. Попросим их, конечно, показать его», - говорит она.