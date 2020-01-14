Как в 2020 году попросить прибавку к зарплате?

Как показали результаты исследования, проведенного порталом поиска работы CVKeskus и Агентством по исследованию зарплат, 43 процента работодателей вступили в 2020 год с планом повысить основную зарплату хотя бы некоторым группам работников. Кроме того, немногим более чем каждый пятый работодатель (22 процента) еще не принял решения о повышении зарплат. Таким образом, у многих работников есть хорошая возможность в 2020 году получить прибавку к зарплате.

«Несмотря на нынешние тенденции рынка труда, переговоры о зарплате для многих работников по-прежнему затруднительны. Открыто говорить о деньгах не желает ни работник, ни работодатель, – считает менеджер по маркетингу CVKeskus Хенри Аувяэрт. – Работник испытывает неловкость из-за отсутствия информации о том, есть ли у работодателя возможность и заинтересованность повысить ему зарплату. Кроме того, многие работники не знают, какую зарплату получают на той же должности на других предприятиях в Эстонии. Именно из-за недостатка информации чаша весов в ходе переговоров чаще всего склоняется на сторону работодателя».

«Переговоры о зарплате вести проще, если работник осознает, что его знания и навыки очень востребованы на рынке труда, и он постоянно получает приглашения участвовать в конкурсе на вакантные должности. Больше всего возможностей для повышения зарплаты у специалистов и квалифицированных рабочих, которых чаще других приглашают участвовать в конкурсах на различные должности. При этом многие жители Эстонии, работающие в других должностных группах, также надеются на повышение зарплаты», – добавил Аувяэрт.

Шесть советов о том, как подготовиться к переговорам о зарплате и зарабатывать в 2020 году больше:

Выясните, какую зарплату в Эстонии получают те, кто работает на вашей должности. Для работника важно собрать как можно больше информации до начала переговоров и тем самым сбалансировать их ход.

Примерно в трети опубликованных на портале CVKeskus предложений о работе указан размер зарплаты, что дает довольно хорошее представление о предлагаемом уровне оплаты труда. Кроме того, за последний год опубликовано много исследований в области зарплат, и, участвуя в опросах, можно получить обзор о зарплатах на различных должностях.

Выберите правильное время для переговоров. Прекрасная возможность попросить о прибавке к зарплате при смене рабочего места, особенно, если вы получили предложение о работе. Как правило, работодатели предполагают, что работник не согласится на первое предложение о зарплате и вступит в переговоры.

В то же время не всегда стоит менять работу ради повышения зарплаты, попросить о прибавке к зарплате можно и нынешнего работодателя. Правильное время и в этом случае играет очень большую роль. Удобное время попросить прибавку к зарплате – когда у предприятия дела идут хорошо. И наоборот, нецелесообразно начинать переговоры, когда предприятие испытывает трудности или не может выполнить свои цели.