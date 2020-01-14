Вт, 14.01.2020
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  • Житель Таллинна, доверившийся инвестиционным мошенникам, лишился крупной суммы

Житель Таллинна, доверившийся инвестиционным мошенникам, лишился крупной суммы

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks

Житель Пыхья-Таллинна стал очередной жертвой инвестиционных мошенников.

Полиции 13 января сообщили, что еще в ноябре прошлого года 76-летнему жителю Пыхья-Таллинна предложили возможность инвестировать деньги. Спустя пару недель он перевел на иностранный банковский счет 12 199 евро. Он думал, что деньги будут перечислены на инвестиционную платформу. Забрать деньги он в итоге не смог, а для того, чтобы он якобы смог сделать, от него требовали совершить дополнительные платежи.

Будьте бдительны, не доверяйте возможности легко заработать и предупредите родных и близких. 

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