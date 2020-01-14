Житель Таллинна лишился крупной суммы, доверившись инвестиционным мошенникам

Полиции 13 января сообщили, что еще в ноябре прошлого года 76-летнему жителю Пыхья-Таллинна предложили возможность инвестировать деньги. Спустя пару недель он перевел на иностранный банковский счет 12 199 евро. Он думал, что деньги будут перечислены на инвестиционную платформу. Забрать деньги мужчина в итоге не смог, а чтобы это сделать, от него требовали совершить дополнительные платежи.