Вт, 14.01.2020
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  • Житель Таллинна лишился крупной суммы, доверившись инвестиционным мошенникам

Житель Таллинна лишился крупной суммы, доверившись инвестиционным мошенникам

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks

Житель Пыхья-Таллинна стал очередной жертвой инвестиционных мошенников.

Полиции 13 января сообщили, что еще в ноябре прошлого года 76-летнему жителю Пыхья-Таллинна предложили возможность инвестировать деньги. Спустя пару недель он перевел на иностранный банковский счет 12 199 евро. Он думал, что деньги будут перечислены на инвестиционную платформу. Забрать деньги мужчина в итоге не смог, а чтобы это сделать, от него требовали совершить дополнительные платежи.

Будьте бдительны, не доверяйте возможности "легко заработать" и предупредите родных и близких. 

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