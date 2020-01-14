В Иране арестованы подозреваемые по делу о сбитом украинском "Боинге"

После авиакатастрофы под Тегераном власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу. Об этом во вторник, 14 января, сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
Он также отметил, что расследование крушения украинского лайнера находится на начальном этапе. Дальнейших деталей он не назвал, сообщает DW.com.
В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием человеческой ошибки, заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.