В Иране арестованы подозреваемые по делу о сбитом украинском "Боинге"

Он также отметил, что расследование крушения украинского лайнера находится на начальном этапе. Дальнейших деталей он не назвал, сообщает DW.com.

В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием человеческой ошибки, заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.