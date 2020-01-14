Исчез после ссоры с женой: полиция разыскивает 69-летнего Николая

Пропавший низкого роста. Уходя из дома призрения, он был в серой шапке, темной куртке, шлепанцах и с синей сумкой. Николай говорит по-русски, мобильного телефона у него с собой не было.

Участковый Вильяндиского отдела полиции Меэлис Лилль рассказал, что информация об исчезновении пожилого мужчины поступила им из дома призрения вчера вечером. Николай ушел, не проронив ни слова, после того, как поссорился со своей супругой. «Вчера вечером мы сразу же приступили к его поискам. С состоящей из нескольких десятков человек поисковой группой мы осмотрели окрестности дома призрения, парк Кярстна, старую маслодельню, дороги Кярстна-Мустла, Раасилла и Кярстна-Хельме. Мы побывали в районе, где раньше жил Николай, речь идет о деревне Яртсааре в волости Вильянди и всех ведущих из Кярстна дорогах. Вместе со служебной собакой были прочесаны окрестности хутора Ваани и расположенный за ним перелесок, но, к сожалению, безрезультатно», - описал участковый.

Он добавил, что полиция пообщалась также с местными жителями, в частности с продавцом, который вчера днем обслуживал Николая. По его словам, тот купил несколько бутылок с алкоголем и ушел в неизвестном направлении. «Не исключено, что после этого он отправился к какому-нибудь другу или знакомому в гости. Также он мог сесть на автобус и уехать из Кярстна. К сожалению, нельзя исключать, что Николай попал в беду и сейчас где-то находится в беспомощном состоянии», - подчеркнул Лилль.