Объявленный в розыск 69-летний Николай нашелся

Полицейский Вильяндиского участка Юри Эек сказал, что 69-летнего Николая в надворной постройке нашел хозяин хутора, находящегося около деревни Кярстна. Хозяин хутора на своей машине отвез его в дом призрения, откуда скорая помощь доставила Николая в больницу для проверки здоровья.