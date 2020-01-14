Объявленный в розыск 69-летний Николай нашелся

Сегодня полиция сообщила, что 69-летний Николай, который 13 января ушел из дома призрения Кярстна, нашелся. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки здоровья.
Полицейский Вильяндиского участка Юри Эек сказал, что 69-летнего Николая в надворной постройке нашел хозяин хутора, находящегося около деревни Кярстна. Хозяин хутора на своей машине отвез его в дом призрения, откуда скорая помощь доставила Николая в больницу для проверки здоровья.
Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках.