Вт, 14.01.2020
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  • Объявленный в розыск 69-летний Николай нашелся

Объявленный в розыск 69-летний Николай нашелся

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня полиция сообщила, что 69-летний Николай, который 13 января ушел из дома призрения Кярстна, нашелся. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки здоровья.

Полицейский Вильяндиского участка Юри Эек сказал, что 69-летнего Николая в надворной постройке нашел хозяин хутора, находящегося около деревни Кярстна. Хозяин хутора на своей машине отвез его в дом призрения, откуда скорая помощь доставила Николая в больницу для проверки здоровья.

Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках.

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