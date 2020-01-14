Управа Кесклинна собирает идеи, что сделать с рождественской елью

«Идея объявить такой конкурс появилась после прочтения письма Юлле Эммар, которое мы получили перед Рождеством. Юлле очень хорошо знает историю главного рождественского дерева столицы, так как именно она посадила ель 31 год назад на улице Рыйка. В своем письме она предложила сделать из дерева, когда оно будет убрано с площади, что-то полезное и долгосрочное. Мы считаем, что это хорошая идея и поэтому ждем предложений о том, как и где можно будет использовать дерево», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.